Про це розповіли в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. У ньому доповіли про ситуацію на всіх напрямках станом на 18 годину.

До теми Ворог намагався наступати на Донбасі, але відступив: карта бойових дій станом на 29 липня

Де росіяни йшли в наступ 29 липня

Ворожі війська йшли в бій з намаганням зайняти вигідніші позиції одразу біля 7 населених пунктів. ЗСУ відбили штурми біля:

Соледара;

Вершини;

Семигір'я

Авдіївки;

Кам'янки;

Красногорівки;

Пісків.

Яка ситуація на Сіверському напрямку

Там ворог продовжує завдавати ударів по багатьох важливих об'єктах інфраструктури. Переважно б'ють зі ствольної та реактивної артилерії в прикордонних районах Чернігівщини та Сумщини. Також росіяни вели в цей день повітряну розвідку БпЛА біля села Грем'яч, що в Чернігівській області.

Що відбувається на Південнобузькому напрямку

Тут основні зусилля армії росії зосереджені на стримування просування наших військ. Ворог боїться атак ЗС та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Також на напрямку обстрілювали 29 липня цивільну інфраструктуру біля 6 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку не припиняються обстріли

Там протягом доби завдають численні удари по об'єктах цивільної та військової інфраструктури. Били найбільше з артилерії й танків у районі понад 8 населених пунктів.