У Генштабі ЗСУ наголосили, що втрати ворога можуть бути неточними, оскільки на гарячих напрямках важко вести точний підрахунок.
Важливо Над Кіровоградщиною ППО збила крилату ракету
Загальні втрати противника:
- особового складу – приблизно 40500 (+270) осіб,
- танків – 1749 (+7) одиниць,
- бойових броньованих машин – 3987 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 900 (+6) одиниць,
- РСЗВ – 258 одиниць,
- засоби ППО 117 одиниць,
- літаків – 222 одиниці,
- гелікоптерів – 190 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2) одиниця,
- крилаті ракети / cruise missiles – 174 одиниці,
- кораблі /катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2870 (+16) одиниць,
- спеціальна техніка 77 (+2) одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.
Актуальна інформація про перебіг російсько-української війни
Як повідомили у Генштабі станом на ранок 29 липня, бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання росіян, а також ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках залишається без суттєвих змін. На Харківському напрямку ворог продовжує гатити по населених пунктах.