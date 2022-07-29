У Генштабі ЗСУ наголосили, що втрати ворога можуть бути неточними, оскільки на гарячих напрямках важко вести точний підрахунок.

Важливо Над Кіровоградщиною ППО збила крилату ракету

Загальні втрати противника:

  • особового складу – приблизно 40500 (+270) осіб,
  • танків – 1749 (+7) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3987 (+8) одиниць,
  • артилерійських систем – 900 (+6) одиниць,
  • РСЗВ – 258 одиниць,
  • засоби ППО 117 одиниць,
  • літаків – 222 одиниці,
  • гелікоптерів – 190 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2) одиниця,
  • крилаті ракети / cruise missiles – 174 одиниці,
  • кораблі /катери – 15 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2870 (+16) одиниць,
  • спеціальна техніка 77 (+2) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Актуальна інформація про перебіг російсько-української війни

Як повідомили у Генштабі станом на ранок 29 липня, бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання росіян, а також ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках залишається без суттєвих змін. На Харківському напрямку ворог продовжує гатити по населених пунктах.