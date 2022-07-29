Вранці про вибухи повідомляли місцеві жителі. Наразі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що це були звуки роботи ППО.

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Ворожу ракету збили у районі Світловодської громади.

Над Кіровоградщиною знову ворожі ракети. Зранку над селом Миронівка Світловодської громади спрацювало ППО. Збито крилату ракету. Вона розлетілася уламками по селищу. Працює слідчо-оперативна група. Тип ракети наразі встановлюють,

– повідомив Райкович.

Очільник ОВА також опублікував фото уламків ворожої ракети.



Уламки ракети впали у районі Світловодської громади / Фото телеграм Андрія Райковича



На місці події працюють рятувальники та відповідні служби / Фото телеграм Андрія Райковича

Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили о 4:30 ранку. О 6 годині очевидці писали у телеграм канали про дим у небі та звуки вибухів.

Стан потерпілих внаслідок вчорашнього обстрілу Кропивницького

Райкович також повідомив актуальну інформацію щодо вчорашнього ракетного обстрілу Кропивницького. Так, за даними медиків, із 25 госпіталізованих – 1 потерпілий в дуже тяжкому стані, 9 – в тяжкому, решта – мають середній ступінь тяжкості.

Усі потерпілі перебувають під постійним наглядом медиків.

Ракетні обстріли Кіровоградщини

Вчора, 28 липня ворог впустив дві крилаті ракети типу "Калібр" по Кропивницькому. Ракетний обстріл трапився о 12:22. Влучання ворожих ракет були в ангари Льотної академії та компанії "Урга". Постраждала авіаційна техніка та домівки людей, які мешкали неподалік.

23 липня ворог випустив по області 13 ракет. росіяни влучили у інфраструктурні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 19 людей, загинули військовослужбовці.

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