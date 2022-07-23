Цю інформацію повідомив голова ОВА Андрій Райкович в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що після потужних вибухів біля Кропивницького проводять рятувальні роботи.

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Постраждали військовослужбовці, – голова ОВА

Постраждалим зараз надають допомогу. Поранення дістали і військовослужбовці. Дев'ять із них поранені, один – загинув,

– сказав Райкович.

Також голова ОВА повідомив, що, за попередньою інформацією, загинули і два охоронці трансформаторної підстанції.

Кількість потерпілих вже зросла до 13

Вже через кілька годин, пише "Суспільне", кількість потерпілих зросла до 13. Про це повідомила речниця Кіровоградської ОВА Інна Примак.

Через обстріли в частині міста зникало світло

Після вибуху спрацював аварійний захист тягової підстанції і один із районів міста був знеструмлений. Райкович зазначив, що фахівці обленерго провели перевірку та профілактичні роботи. Електропостачання відновили близько 9:30.

Важливо! Голова ОВА знову звернувся до місцевих жителів з проханням не нехтувати повідомленнями про повітряну небезпеку. Загроза – велика, отож варто одразу проходити в укриття, коли лунають звуки сирен.

Що відомо про ранкові вибухи на Кіровоградщині:

Вибухи жителі Кропивницького почули близько 5:00 ранку. Прильоти по області підтвердили і в ОВА.

В цей час по всій території України, окрім тимчасово окупованих Херсонщини та Криму, була оголошена повітряна тривога – через загрозу ракетного обстрілу.

За словами Андрія Райковича, "прильоти" були по 2 об'єктах інфраструктури – військовому та залізничному.

Удар завдали одразу 8 ракетами "Калібр" та 5 ракетами X-22.

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