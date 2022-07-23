Під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила про ситуацію у місті, передає 24 канал. Зауважимо, що вибухи у Миколаєві зранку підтвердив мер Олександр Сєнкевич.

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Ворог знову б'є модифікованими ракетами

Передовсім слід розуміти, що російські військові відчувають гострий дефіцит ракет. Інакше б вони не переобладнували снаряди С-300, розраховані на протиповітряну оборону. Раніше глава ОВА Віталій Кім розповідав, що окупанти оснастили ці ракети GPS, тож тепер вони можуть бити по наземних цілях.

Як зауважила Наталія Гуменюк, ці снаряди зенітно-ракетних систем вкрай небезпечні. Вони можуть розриватись як у повітрі, так і на землі. А найгірше те, що вони завдають максимальних ушкоджень.

Окупанти поцілили у склад

Що стосується атаки цього ранку, то російські загарбники влучили в один з продовольчих складів у Миколаєві. Крім того, поцілили й в осередок сухої трави, яка після цього загорілась. На щастя, вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежі, які виникли. Що стосується наслідків, то вони уточнюються. За попередньою інформацією, минулось без постраждалих.

Невдовзі додатковими відомостями поділився глава ОВА Віталій Кім. Він підкреслив, що ворог бив по місту близько 04:20. Високопосадовець додав, що окупанти також влучили в околиці міста.

Зауважимо, що неспокійним ранок був також для мешканців Харкова. У місті до та під час повітряної тривоги лунали вибухи.

Загарбники влучили у район центру Харкова

"Приліт" по місту стався під ранок. Близько 06:32 від мешканців надійшла інформація про вибухи. Вже через хвилину в області оголосили про повітряну тривогу. Невдовзі сирени лунали також на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Мешканці Харкова розповіли, що вибух пролунав також у центрі міста. За попередньою інформацією, у місті сталось відразу три "прильоти". Тоді також повідомили про стовп сірого диму, який піднявся у небо над одним з поцілених об'єктів.

Мер Харкова Ігор Терехов невдовзі підтвердив інформацію про "прильоти". Зі слів очільника міської ради, окупанти завдали сильних ударів по району центру міста. Відомо про щонайменше одну постраждалу людину.

Також Терехов додав, що на місцях влучань ворожих снарядів уже працюють рятувальники. Самих же мешканців він попрохав не ігнорувати сирени та залишатись в укриттях, коли вони лунають.

У Запоріжжі також чули вибухи цього ранку. Об 07:15 секретар міської ради Анатолій Куртєв підкреслив, що по обласному центру "прильотів" не зафіксували. Що стосується вибухів, то звуки долинали з Запорізького району.

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