Про це 24 каналу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також зазначив, що ворог переробив протиповітряні снаряди С-300 і тепер ними намагається атакувати українські міста, включно із Миколаєвом.

Читайте також Окупанти випустили по Миколаєву 6 ракет С-300: дивом обійшлося без жертв

У них дуже багато цих комплексів С-300, каже Кім. Це протиповітряна ракета, яка веде повітряну ціль. Але у нас немає такої кількості ракет, як у них, аби цим так само працювати.

Обстріл Миколаєва системами С-300

HIMARS вже не бачить цих ракет, тому вони переробили модуль С-300, щоб ця ракета могла вражати наземні цілі, бо там нескінченних запас у окупантів. Тому вони й ними кидаються, бо така змога у них є і вона майже безмежна,

– додає голова Миколаївської ОВА.

По Миколаєву ворог 9 липня випустив відразу шість ракет С-300. На щастя, тоді минулось без жертв. Варвари влучили у звичайнісінький житловий будинок, на подвір'ї якого тепер вирва на кілька метрів у глибину.

Обстріл Миколаєва вранці 12 липня

"Внаслідок останніх обстрілів справді багато руйнувань. Станом на зараз маємо 12 поранених, пожежу вже загасили і сподіваюсь, що більше ніяких поганих новин не буде", – сподівається Віталій Кім.

Загалом у нас 24 лунки від снарядів окупантів, станом на зараз вдалось ідентифікувати 19. Ворог пошкодив лікарню, різні підприємства, частково зачепило наші автобуси і тролейбуси, каже очільник Миколаївщини.

Майже всі удари припали на цивільну інфраструктуру і без жертв. Дуже шумно було сьогодні вранці, але нас Бог береже,

– додає Кім.

Масштаби руйнувань внаслідок ранкового обстрілу

За словами Віталія Кіма, школу знищили вщент, підприємство теж зазнало суцільних руйнувань, три ракети влучили у ще одне підприємство – його теж зруйновано.

"У лікарні вибиті вікна та двері – це ми відновимо, всі руйнування є дуже різними, адже було 24 прильоти і все це по місту, майже в центрі," – додає Кім.

Причини таких страшних ударів по цивільних об’єктах Миколаївщини

окупанти бісяться, це дзеркальна відповідь на вправні дії ЗСУ, які чудово завдають ураження командним пунктам та складам зі зброєю, переконаний голова Миколаївської ОВА.

"Йде комплексне відпрацювання ворожих тилів, разом із нашими партизанами – українські захисники справді мають успіхи. Із приходом певної нової зброї, ми можемо спостерігати, як змінюється картинка. А це не влаштовує окупантів, тому вони біснуються і стріляють куди очі бачать", – пояснює Віталій Кім.

Читайте також Масовий ракетний удар по Миколаєву: окупанти обстріляли медзаклади, є поранені

І друге, за словами Кіма – це тактика ще з часів тюркських завойовників, тобто залякування цивільних, аби ті тиснули на своїх керівників із проханнями про мир.

"Я вважаю, що поки страшно нашим європейським партнерам, бо вони не можуть досі сказати путіну, що він є злом та терористом. А на нас це все не працює, тому я вранці стояв у заторі. В Миколаєві такого вже давно не було", – резюмує голова Миколаївської ОВА.

Віталій Кім поділився наслідками обстрілів Миколаєва та розповів, якою зброєю б'ють окупанти: дивіться відео