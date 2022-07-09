Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також показав на відео наслідки ударів.

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Ворог продовжує бити по цивільних

6 ракет С-300 по місту. Без жертв. Чого не скажеш про окупантів після роботи наших ЗСУ,

– зазначив Кім.

Крім того, він показав об'єкт, в який влучили російські загарбники. Це звичайнісінький житловий будинок, на подвір'ї якого тепер вирва на кілька метрів у глибину.

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Нагадаємо, що о 05:29 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті. Тоді він наголосив на тому, що лунає повітряна тривога. Також очільник міської ради попрохав не викладати у мережу фото та відео наслідків обстрілу. Принаймні не робити цього доти, поки не з'явиться бодай якась офіційна інформація.

Зранку ворог обстріляв Кривий Ріг

На жаль, неспокійним ранок також був у Кривому Розі. Його російські загарбники обстріляли з "Торнодо-С". Хоча з самого початку глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляв про "Гради". Але суті це не міняє, адже і те, і інше – реактивні системи залпового вогню.

Атакували окупанти Інгулецький район міста. Причому спеціально вибрали собі мішенню саме житловий район Кривого Рогу, щоб тероризувати цивільне населення.

На жаль, загинула 41-річна жінка. Ще двоє – тато з донькою – зазнали поранень. Згодом з'ясувалось, що жертва ракетного обстрілу – кухарка у дитячому садочку. Вона саме йшла на роботу, коли стався обстріл.

Що ж стосується чоловіка, то він зазнав осколкових поранень. Його 20-річна донька потрапила до лікарні у значно важчому стані. На жаль, медикам не вдалось врятувати її життя.

Зауважимо, що напередодні Дніпропетровщину відвідував Володимир Зеленський. Тож не виключено, що окупанти завдали удару по його рідному місту для того, щоб залякати президента України.

До слова, в Офісі Президента вже відреагували на це. Андрій Єрмак підкреслив, що росіяни обрали собі полем бою мирні міста. А їхній обстріл – тактика боягузів, адже ворог не може перемагати на фронті.

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