Трагічну новину повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Важливо Після візиту Зеленського окупанти вдарили по Кривому Рогу з "Градів": є загибла і постраждалі

Він зазначив, що медики кілька годин боролися за її життя. Однак поранення були надважкими.

Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей. За уточненими даними, троє поранених. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома,

– сказав Резніченко.

Батько дівчини в лікарні

Глава Дніпропетровської ОВА зауважив, що ще один постраждалий – 43-річний чоловік – також перебуває у лікарні. Це батько загиблої дівчини.

"Як йому сказати, що його дитини більше немає…", – написав Резніченко.

Ворог прицільно вдарив по житлових кварталах

Окупанти зранку 9 липня обстріляли з "Градів" Інгулецький район Кривого Рогу. Внаслідок російського удару обірвалося життя 41-річної жінки. Тепер серед жертв – ще й 20-річна дівчина.

Ворожі снаряди поцілили по школі. В будівлі вибиті вікна та розбито дах. Легковий автомобіль, що стояв поряд, згорів вщент.

Також пошкоджені кілька житлових будинків. На подвір'ях трьох приватних будинків знайшли безпечні уламки боєприпасів. Рятувальники продовжують обстежувати територію.

Зверніть увагу! Напередодні Володимир Зеленський прибув до Дніпропетровської області. Президент України відвідав передові позиції в регіоні, а також провів нараду.

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 9 липня: дивіться відео