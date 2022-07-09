Трагическую новость сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Важно После визита Зеленского оккупанты ударили по Кривому Рогу из "Градов": есть погибшая и пострадавшие

Он отметил, что медики несколько часов боролись за ее жизнь. Однако ранения были очень тяжелыми.

Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух людей. По уточненным данным, трое раненых. Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома,

– сказал Резниченко.

Отец девушки в больнице

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что еще один пострадавший – 43-летний мужчина – также находится в больнице. Это отец погибшей девушки.

"Как ему сказать, что его ребенка больше нет...", – написал Резниченко.

Враг прицельно ударил по жилым кварталам

Оккупанты утром 9 июля обстреляли из "Градов" Ингулецкий район Кривого Рога. В результате российского удара оборвалась жизнь 41-летней женщины. Теперь среди жертв – еще и 20-летняя девушка.

Вражеские снаряды попали по школе. В здании выбиты окна и разбита крыша. Стоявший рядом легковой автомобиль сгорел дотла.

Также повреждены несколько жилых домов. Во дворах трех частных домов нашли безопасные обломки боеприпасов. Спасатели продолжают обследовать территорию.

Обратите внимание! Накануне Владимир Зеленский прибыл в Днепропетровскую область. Президент Украины посетил передовые позиции в регионе, а также провел совещание.

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 9 июля: смотрите видео