Эту информацию сообщил глава ОВА Андрей Райкович в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что после мощных взрывов возле Кропивницкого проводят спасательные работы.

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Пострадали военнослужащие, – глава ОВА

Пострадавшим сейчас оказывают помощь. Ранения получили и военнослужащие. Девять из них ранены, один – погиб,

– сказал Райкович.

Также глава ОВА сообщил, что, по предварительной информации, погибли и два охранника трансформаторной подстанции.

Число пострадавших уже возросло до 13

Уже через несколько часов, пишет "Суспільне", количество пострадавших возросло до 13. Об этом сообщила спикер Кировоградской ОВА Инна Примак.

Из-за обстрелов в части города пропадал свет

После взрыва сработала аварийная защита тяговой подстанции и один из районов города был обесточен. Райкович отметил, что специалисты облэнерго провели проверку и профилактические работы. Электроснабжение восстановили около 9:30.

Важно! Глава ОВА вновь обратился к местным жителям с просьбой не пренебрегать сообщениями о воздушной опасности. Угроза – большая, поэтому стоит сразу проходить в укрытие, когда раздаются звуки сирен.

Что известно об утренних взрывах в Кировоградской области:

Взрывы жители Кропивницкого услышали около 5:00 утра. Прилеты по области подтвердили и в ОВА.

В это время по всей территории Украины, кроме временно оккупированных Херсонской области и Крыма, была объявлена воздушная тревога – из-за угрозы ракетного обстрела.

По словам Андрея Райковича, "прилеты" были по 2 объектам инфраструктуры – военному и железнодорожному.

Удар нанесли сразу 8 ракетами "Калибр" и 5 ракетами X-22.

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