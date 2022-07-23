Эту информацию сообщил глава ОВА Андрей Райкович в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что после мощных взрывов возле Кропивницкого проводят спасательные работы.
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Пострадали военнослужащие, – глава ОВА
Пострадавшим сейчас оказывают помощь. Ранения получили и военнослужащие. Девять из них ранены, один – погиб,
– сказал Райкович.
Также глава ОВА сообщил, что, по предварительной информации, погибли и два охранника трансформаторной подстанции.
Число пострадавших уже возросло до 13
Уже через несколько часов, пишет "Суспільне", количество пострадавших возросло до 13. Об этом сообщила спикер Кировоградской ОВА Инна Примак.
Из-за обстрелов в части города пропадал свет
После взрыва сработала аварийная защита тяговой подстанции и один из районов города был обесточен. Райкович отметил, что специалисты облэнерго провели проверку и профилактические работы. Электроснабжение восстановили около 9:30.
Что известно об утренних взрывах в Кировоградской области:
- Взрывы жители Кропивницкого услышали около 5:00 утра. Прилеты по области подтвердили и в ОВА.
- В это время по всей территории Украины, кроме временно оккупированных Херсонской области и Крыма, была объявлена воздушная тревога – из-за угрозы ракетного обстрела.
- По словам Андрея Райковича, "прилеты" были по 2 объектам инфраструктуры – военному и железнодорожному.
- Удар нанесли сразу 8 ракетами "Калибр" и 5 ракетами X-22.
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