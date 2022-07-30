О том, что происходит на фронте по состоянию на 30 июля, подробно рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Ситуация на Севере Украины

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. В то же время на Северском – россияне проводили воздушную разведку. Кроме того, они обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии приграничья Сумской и Черниговской областей.



Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 июля / Карта Liveuamap

Боевые действия на Востоке Украины

На Славянском направлении оккупанты вели штурм возле Бражевки и Дмитровки. Однако, не преуспев, россияне отошли. При этом они обстреливали из артиллерии и танков Асеевку, Протопоповку, Гусаровку, Грушеваху, Карнауховку, Долину и Адамовку.

оккупанты вели штурм возле Бражевки и Дмитровки. Однако, не преуспев, россияне отошли. При этом они обстреливали из артиллерии и танков Асеевку, Протопоповку, Гусаровку, Грушеваху, Карнауховку, Долину и Адамовку. На Краматорском направлении под вражеский огонь попали Краматорск, Северск, Спорное и Серебрянка. Также путинские захватчики проводили воздушную разведку.

под вражеский огонь попали Краматорск, Северск, Спорное и Серебрянка. Также путинские захватчики проводили воздушную разведку. Неудачные штурмовые действия возле Вершины и Майского россияне вели на Бахмутском направлении . Сейчас продолжаются активные бои возле Семигорья, Зайцевого и Вершины. Также путинские солдаты активно обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру населённых пунктов.

. Сейчас продолжаются активные бои возле Семигорья, Зайцевого и Вершины. Также путинские солдаты активно обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру населённых пунктов. На Авдеевском направлении враг штурмовал Пески и Авдеевку. Но, к счастью, ВСУ не дали оккупантам добиться успеха. Сейчас на этом направлении продолжаются активные боевые действия возле Красногоровки. По Новобахмутовке, Авдеевке, Опытному, Водяному, Пескам, Красногоровке, Первомайскому и другим населенным пунктам россияне били из танков, артиллерии, а также наносили авиаудары.

враг штурмовал Пески и Авдеевку. Но, к счастью, ВСУ не дали оккупантам добиться успеха. Сейчас на этом направлении продолжаются активные боевые действия возле Красногоровки. По Новобахмутовке, Авдеевке, Опытному, Водяному, Пескам, Красногоровке, Первомайскому и другим населенным пунктам россияне били из танков, артиллерии, а также наносили авиаудары. Неудачный штурм путинские солдаты вели и у Марьинки на Новопавловском направлении . Активные бои продолжаются у Павловки.

. Активные бои продолжаются у Павловки. В Запорожском направлении оккупанты обстреливают населенные пункты. Под вражеский огонь попали Железнодорожное, Чаривное, Белогорье, Орехов, Новоандреевка и Каменское. Кроме того, по Новомихайловке и Малым Щербакам противник нанес авиаудар.



Ситуация на Востоке Украины / Карта Liveuamap

Что происходит на Юге Украины

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения ВСУ. Оккупанты активно ведут воздушную разведку в регионе.

Систематическим огнем путинские солдаты накрывают гражданскую и военную инфраструктуры Трудолюбовки, Осокоровки, Токаревого, Карьерного, Ивановки, Лозового, Кобзарцев, Украинки, Партизанского, Днепровского и других населенных пунктов.

Обратите внимание! В акватории Черного моря находятся вражеские носители крылатых ракет типа "Калибр". Они готовы к нанесению ударов по Украине.



Ситуация на Юге Украины / Карта Liveuamap

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