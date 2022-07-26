Також про постачання РСЗВ повідомила Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Також Україна отримала новенькі гаубиці.

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Андрій Єрмак не втримався та написав, що у росіян буде палати.

РСЗВ Mars II вже передані Україні нашими німецькими союзниками. У росіян буде палати,

– написав глава ОП.

Це ще не все: Німеччина дасть більше артилерії та системи ППО

Окрім цього, Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T, які хоче придбати Україна, а також 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини і 3 самохідні гаубиці. Але про які саме гаубиці мовиться Ламбрехт не уточнила.

Також у вересні Німеччина поставить до України радар для виявлення артилерійських снарядів типу "Кобра".