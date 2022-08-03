Об этом в интервью 24 каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Также он вспомнил о мужчинах, желающих сбежать заграницу во время войны; о мощном оружии от Запада, о котором мы только мечтали; о циничном заявлении генсека ООН и опыте изучения украинского языка.

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"Грузия должна начать отвоевывать свои земли"

Еще в начале войны Данилов имел определенные споры с некоторыми представителями власти из-за его заявлений относительно Грузии. Если они считают, что Абхазия и Северная Осетия – их территория, тогда почему не делают ничего, чтобы установить там свой контроль. Особенно когда россия сейчас "погрязла" в войне против Украины.

Уже после победы, убежден Данилов, россия получит свое наказание. Все государства, где когда-то оккупанты отобрали территорию, обязательно ее вернут. россию будут разрывать по кусочкам.

"В начале вторжения мы только мечтали о таком оружии от Запада"

Когда начиналась полномасштабная война, Украина и мечтать не могла о таком вооружении, которое сейчас получает от Запада. Тогда среди всего удалось достать противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Данилов вспомнил, как в марте президент с командой каждое утро собирались и "ломали головы", где взять дополнительное оружие. Через 1 – 2 недели все постепенно пошло вперед. И сейчас у Украины "совсем другие названия вооружения и другое качество".

На Западе поражены, насколько быстро украинцы овладевают оружием. Иногда удавалось освоить его за 1,5 – 2 недели, хотя на это должно было идти по 3 – 5 месяцев.

"Мужчины, не прячьтесь за юбочками"

Данилов негативно относится к мужчинам, решившим бежать из Украины во время войны. Исключение – люди, которых действительно не могут мобилизовать из-за определенных проблем со здоровьем или других причин.

Он уверен – если мужчина не может работать на фронте, то нужно работать в тылу. Даже обычная работа и уплата налогов в Украине уже помогает бороться против российских оккупантов.

Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие – помогайте другим способом. Находите любые возможности,

– заявил Данилов.

"Международные организации не совсем выполняют свои функции"

Алексей Данилов считает циничным заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что мир находится перед угрозой ядерного уничтожения.

Буквально несколько дней назад на Генассамблее ООН приняли, как они называли, историческую резолюцию, что доступ к здоровой и чистой среде – это универсальное право человека. А через 5 дней там уже говорят об угрозе ядерного уничтожения.

По его мнению, международные организации такого уровня должны реально выполнять свои функции. Они не смогли предотвратить войну в Украине и другие конфликты. Но параллельно принимают решение, что человек имеет право жить в чистой среде и в то же время говорят, что мир перед ядерным уничтожением.

До 1994 Данилов не знал украинского языка

Когда в 1994 году Алексей Данилов стал мэром Луганска, узнал, что государственный служащий должен владеть государственным языком. А он вообще на то время не общался на украинском. Однако взял и выучил язык.

И наши руководители, возглавляющие определенные должности, или нардепы должны уважать страну, в которой они живут. Вы можете знать 10 языков, но символом является язык. Это одна из фундаментальных вещей страны, нации и государства,

– заявил Данилов.

Он убежден, что украинцы должны были перейти на украинский язык еще в 1991 году. Если бы тогда этим занялись, сейчас была бы совсем другая ситуация.

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