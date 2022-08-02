Об этом он рассказал 24 каналу. Секретарь СНБО заверил, что когда он в 1994 году стал мэром Луганска, то прочитал нормативный акт, где было указано, что госслужащий должен использовать государственный язык.

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Хотя он подчеркнул, что до 1994 вообще не общался на украинском языке.

И наши руководители, возглавляющие определенные должности, нардепы, должны уважать страну, в которой они живут. Вы можете знать 10 языков, но символом является язык. Это одна из фундаментальных вещей страны, нации и государства,

– заявил Данилов.

Он говорит, что в этом двуполярности взглядов касательно украинского и русского языков нет.

По его мнению, украинцы должны были перейти на государственный язык еще в 1991 году.

Не надо было слушать тех, кто говорил "разговаривайте на каком угодно языке". Найдет хоть 10 языков, но родной, государственный должен быть один. И если бы мы его ввели в 91-м году, мы бы уже не имели хлопот, была бы другая ситуация", – считает секретарь СНБО.

Смотрите полное интервью с Алексеем Даниловым: видео 24 канала



К слову, с 16 июля вступает в силу новая часть отдельной статьи закона о языке. Согласно ей, интернет-ресурсы должны иметь базовую страницу на украинском языке.

Также теперь на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и сотрудников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также других физических лиц, которые будут нарушать языковой закон, смогут налагать штрафы.

За первое нарушение размер штрафа составит от 3 400 до 8 500 гривен, а за повторное нарушение – от 8 500 до 11 900 гривен.