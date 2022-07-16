Речь идет о части 2 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Уполномоченный по защите языка Тарас Креминь рассказал, кого будет касаться новая норма.
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Общественно важную информацию гражданам Украины необходимо представлять на государственном языке,
– подчеркнул языковой омбудсмен.
Кого касается новая часть языкового закона
Прежде всего, новая норма языкового закона касается:
- вебсайтов и веб-страниц в соцсетях органов государственной власти и органов самоуправления;
- предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной собственности;
- СМИ, зарегистрированные в Украине;
- субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине;
- иностранные субъекты, реализующие свои товары и услуги, имеют свои филиалы и представительства в Украине.
Другие версии не запрещаются
Наряду с базовой версией интернет-ресурса на государственном языке могут быть размещены версии на любых других языках. Версия на государственном языке должна иметь не меньше информации по объему и содержанию, чем любая другая. Кроме того, она должна открываться украинским пользователям по умолчанию.
Заметим, что в то же время начинает действовать и часть 6 статьи 27 языкового закона. Речь идет об использовании украинского языка в интерфейсах компьютерных программ товаров – автомобилях, электронных приборах и другой технике. Согласно новой норме, любой товар должен быть "локализован" для реализации в Украине и иметь интерфейс на украинском языке.
Как будут наказывать нарушителей
Теперь на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и сотрудников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также других физических лиц, которые будут нарушать языковой закон, смогут налагать штрафы. За первое нарушение размер штрафа составит от 3 400 до 8 500 гривен, а за повторное нарушение – от 8 500 до 11 900 гривен.
Гуглить на украинском
В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает украинцев перейти на поиск новостей на украинском.
Ища информацию в интернете на русском, русскоязычные украинцы реже видят новости от украинских СМИ, в то же время чаще потребляют российские фейки,
– отметил он.
Ложь российских СМИ очень легко победить. Для этого нужно просто переустроить Google на украинский язык.
Как перестроить Google на украинский / Инструкция Tkachenko.ua