Речь идет о частях 2 и 6 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень объяснил, что изменится, когда они вступят в силу.

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Новые нормы языкового закона с 14 июля

На официальной странице уполномоченного по защите государственного языка в фейсбуке говорится, что с 16 июля 2022 года все интернет-ресурсы, в частности вебсайты, страницы в социальных сетях, каналы на платформах Viber, YouTube, Telegram, мобильные приложения и т.д., используемые, как интернет- представительства украинских субъектов хозяйствования, должны иметь основную версию на украинском языке.

Эти страницы должны загружаться по умолчанию на государственном языке для пользователей в Украине. Вместе с тем иностранные субъекты хозяйствования, реализующие продукцию в Украине, могут в своих интернет-представительствах размещать меньший объем информации на украинском языке, чем на основной версии, впрочем, достаточный для того, чтобы пользователь из Украины смог полностью понять цель деятельности данного субъекта.

Следует отметить, что субъекты хозяйствования, которые осуществляют обслуживание украинских потребителей в сети интернет, уже с 16 января 2021 года обязаны размещать на соответствующих интернет-ресурсах информацию о товарах и услугах на государственном языке. Однако теперь они обязаны иметь полноценную версию на украинском языке, которая должна быть основной и загружаться по умолчанию,

– объяснил Тарас Кремень.

Кроме того, с 16 июля любой товар, на котором установлена ​​компьютерная программа (от автомобиля до стиральной машины или электрической кофеварки), должен быть "локализован" для реализации в Украине. То есть на товаре должен быть доступен интерфейс на украинском языке, независимо от того, имеет ли товар электронный экран или панель управления с обычными кнопками.

Обратите внимание! 16 июля – символическая дата. Именно в этот день 1990 года Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, ставшей основой Акта провозглашения Независимости Украины 24 августа 1991 года. Кроме того, 16 июля 2019 года вступил в силу сам языковой закон, а в тот же день 2021 года начался новый этап воплощения норм этого закона, обеспечивших увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве.

Наказание за несоблюдение норм языкового закона

По словам уполномоченного по защите государственного языка, отсутствие версии информационного интернет-ресурса на украинском языке с 16 июля 2022 года будет означать сознательное нарушение его владельцем требований закона о государственном языке, или же факт отсутствия государственной регистрации СМИ и/или владельца как субъекта предпринимательской деятельности.

Это, в свою очередь, будет означать намерение владельца интернет-ресурса находиться вне правового поля Украины и вызывать обоснованное недоверие к опубликованной на ресурсе информации,

– подчеркнул Кремень.

Кстати, среди прочего, с 16 июля этого года уполномоченный по защите государственного языка сможет налагать штраф на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и сотрудников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также других физических лиц, которые будут нарушать языковой закон.

Добавим, что размер штрафа составит от 3 400 до 8 500 гривен, если нарушение будет выявлено впервые. За повторное нарушение будет налагаться штраф уже в размере от 8 500 до 11 900 гривен.

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