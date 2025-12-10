По состоянию на 00:31 там работает ПВО, передает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.
Смотрите также Россияне снова терроризируют дронами: какие регионы под атакой
Что известно об атаке на Одесскую область?
Воздушную тревогу в Одесской области объявили еще в 22:03 9 декабря. В 00:19 10 декабря Воздушные силы сообщали о движении дронов на Одессу и Черноморское. Уже через несколько минут в регионе работала ПВО.
Мониторинговые каналы отмечали, что на область летит около 30 дронов. Особенно осторожными советуют быть жителям Вапнярки, Фонтанки, Поскота, Чабанки, Черноморского и Одессы.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Российские атаки на Украину: последние новости
Во время ночной атаки на Украину 9 декабря россияне запустили 110 ударных дронов. Украинская ПВО сбила большинство беспилотников, однако есть попадания на 9 локациях.
Под прицелом врага этой ночью оказалась Запорожская область. В результате российской атаки повреждена пожарно-спасательная часть. Указывается, что в подразделении выбиты окна и двери, повреждена кровля. В ГСЧС отметили, что на момент атаки личный состав работал над ликвидацией пожара в соседнем населенном пункте, поэтому никто из спасателей не пострадал.
Кроме этого, вечером 8 декабря российские военные нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Начальник ОВА сообщил, что из-за повреждения энергосистемы возможны непредсказуемые отключения света.