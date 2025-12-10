По состоянию на 00:31 там работает ПВО, передает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

Что известно об атаке на Одесскую область?

Воздушную тревогу в Одесской области объявили еще в 22:03 9 декабря. В 00:19 10 декабря Воздушные силы сообщали о движении дронов на Одессу и Черноморское. Уже через несколько минут в регионе работала ПВО.

Мониторинговые каналы отмечали, что на область летит около 30 дронов. Особенно осторожными советуют быть жителям Вапнярки, Фонтанки, Поскота, Чабанки, Черноморского и Одессы.

