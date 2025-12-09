Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Сколько "Шахедов" сбила ПВО сегодня?
Вражеская атака началась еще с вечера 8 декабря. В общем оккупанты запустили 110 ударных БпЛА. Это были 70 "Шахедов", а остальные – "Герберы" и беспилотники других типов.
Дроны запускали из Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово на территории России, а также оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
ПВО сбила/подавила 84 беспилотника на севере, юге и востоке Украины. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.
К сожалению, было зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 9 локациях.
В Воздушных силах предупредили, что в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА, а значит атака продолжается.
Где были взрывы ночью?
Россияне массированно атаковали энергетику Сумщины, без света остались часть Сум и часть Сумского района.
"Такие удары имеют одну цель – лишить людей света и тепла, создать давление и тревогу, истощить общество. Часть дронов удалось сбить, благодарен нашим защитникам неба! Но массированные волны способны прорывать любую защиту – это реальность этой войны", – написал глава ОВА Олег Григоров.
Он заметил, что удары по Сумщине накапливаются и влияют на энергетику. После новых атак возможны непредсказуемые отключения.
Следует сказать, что на утро на Сумщине, Полтавщине и Харьковщине ввели экстренные отключения.
На Черниговщине россияне атаковали фермерское хозяйство и промышленный объект, вспыхнул страшный пожар. Под удар попали два района – Корюковский и Нежинский.
Запорожье оправляется от предыдущих атак. 8 декабря после обеда оккупанты вколотили по жилым районам. После массированных ударов последних дней в больницах Запорожья и области находится 31 человек.
Часть Запорожья без света из-за ударов по Днепропетровской области.