Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько "Шахедов" сбила ПВО сегодня?

Вражеская атака началась еще с вечера 8 декабря. В общем оккупанты запустили 110 ударных БпЛА. Это были 70 "Шахедов", а остальные – "Герберы" и беспилотники других типов.

Дроны запускали из Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово на территории России, а также оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

ПВО сбила/подавила 84 беспилотника на севере, юге и востоке Украины. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

К сожалению, было зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 9 локациях.

В Воздушных силах предупредили, что в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА, а значит атака продолжается.

Где были взрывы ночью?