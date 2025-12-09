Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Скільки "Шахедів" збила ППО сьогодні?
Ворожа атака почалася ще з вечора 8 грудня. Загалом окупанти запустили 110 ударних БпЛА. Це були 70 "Шахедів", а інші – "Гербери" і безпілотники інших типів.
Дрони запускали з Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово на території Росії, а також окупованого Донецька та Гвардійського, що в Криму.
ППО збила/подавила 84 безпілотники на півночі, півдні та сході України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
На жаль, було зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.
В Повітряних силах попередили, що в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА, а отже атака триває.
Де були вибухи вночі?
Росіяни масовано атакували енергетику Сумщини, без світла залишилися частина Сум і частина Сумського району.
"Такі удари мають одну мету – позбавити людей світла та тепла, створити тиск і тривогу, виснажити громаду. Частину дронів вдалося збити, вдячний нашим захисникам неба! Але масовані хвилі здатні проривати будь-який захист – це реальність цієї війни", – написав глава ОВА Олег Григоров.
Він зауважив, що удари по Сумщині накопичуються і впливають на енергетику. Після нових атак можливі непередбачувані відключення.
Слід сказати, що на ранок на Сумщині, Полтавщині та Харківщині запровадили екстрені відключення.
На Чернігівщині росіяни атакували фермерське господарство та промисловий об'єкт, спалахнула страшна пожежа. Під удар потрапили два райони – Корюківський і Ніжинський.
Запоріжжя оговтується від попередніх атак. 8 грудня по обіді окупанти вгатили по житлових районах. Після масованих ударів останніх днів у лікарнях Запоріжжя та області перебуває 31 людина.
Частина Запоріжжя без світла через удари по Дніпропетровщині.