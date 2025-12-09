Кроме графиков возможны непредсказуемые отключения. Детали рассказал начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает 24 Канал.
Что известно о ситуации на Сумщине?
Григоров рассказал, что часть вражеских дронов удалось сбить, однако массированные волны способны прорывать любую защиту. Цель подобных ударов – лишить людей света и тепла, создать давление и тревогу, а также истощить общество.
Он отметил, что энергосистема Украины работает в условиях постоянных атак, каждая из которых имеет свое влияние, поэтому удары по Сумщине также "накапливаются".
Из-за повреждения энергосистемы страны действуют сложные графики отключений, а после новых атак возможны и непредсказуемые отключения,
– подчеркнул чиновник.
С вечера в области действует оперативный энергетический штаб. Энергетики, коммунальные бригады и аварийные службы работают в усиленном режиме. Критическая инфраструктура находится на резервном питании, а Пункты несокрушимости готовы принимать людей.
Какими будут отключения света?
- К слову, утром 9 декабря по команде Укрэнерго в Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света объемом до 5 очередей одновременно.