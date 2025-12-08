Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 9 декабря?
Во вторник, 9 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления.
В Укрэнерго в очередной раз напомнили, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей.
Также графики ограничения мощности тоже будут действовать с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Почему света больше ночью, чем днем?
Энергетики объяснили, что ночью гораздо меньше потребления. После полуночи большинство промышленности и офисов не работают и люди спят.
Указывается, что меньше нагрузка на энергосистему – меньше необходимости выключать.
В то же время утром и вечером люди активно пользуются бытовыми приборами, и нагрузка значительно увеличивается.