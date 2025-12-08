Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут выключать свет 9 декабря?

Во вторник, 9 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления.

В Укрэнерго в очередной раз напомнили, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей.

Также графики ограничения мощности тоже будут действовать с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Почему света больше ночью, чем днем?