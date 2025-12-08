Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як будуть вимикати світло 9 грудня?

У вівторок, 9 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

В Укренерго вкотре нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Також графіки обмеження потужності теж будуть діяти з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Чому світла більше вночі, ніж вдень?