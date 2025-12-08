Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Де ввели аварійні відключення?
Зазначимо, що попередньо оприлюднені графіки у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі,
– йдеться в повідомленні.
За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг. В Кропивницькому також введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ).
На Полтавщині через перевантаження мережі, є команда від НЕК "Укренерго" застосувати 3 черги ГАВ.
ГАВ запровадили також і в Харківській області. В Запорізькій області також застосовано графіки аварійних відключень. Водночас слід зазначити, що їх ввели для промислових споживачів.
В ДТЕК вказали, що на Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення.