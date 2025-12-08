Де наразі найскладніше ситуація зі світлом?

Найскладніша наразі – у Чернігівській та Донецькій областях, пише 24 Канал з посиланням на главу правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону.

Він розповів, що у ніч на неділю росіяни атакували енергооб’єкти Полтавської та Чернігівської областей. Але саме Чернігівщина має найбільші руйнування.

Чернігівщина – одна з найтяжчих ділянок в енергосистемі. Там ворог б’є по об’єктах енергетики практично щодня,

– сказав Віталій Зайченко.

Також значних ударів зазнала Донеччина. На думку Зайченка, там зараз найтяжче.

Тривають відключення, працюють ремонтні бригади,

– додав очільник Укренерго.

Зверніть увагу! Зокрема на Полтавщині, де також відбулася атака росіян, більшість відновлювальних робіт уже завершені. Тому графіки відключень світла діють за загальнонаціональним режимом, аналогічним до інших регіонів.

Нагадаємо, що з початку року Росія завдала вісім масованих ракетно-дронових атак на енергосистему. Про це повідомили в Укренерго.

Зокрема вночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області.

У понеділок, 8 грудня, в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення обсягом від 2,5 до 4 черг.

Час застосування знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні,

– зазначили у компанії.

Важливо! Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

У яких регіонах теж спостерігається непроста ситуація?