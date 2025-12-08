Чи був блекаут у 2025 році?

Що ж таке блекаут і чи був він цього року передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Читайте також Чи посилять графіки відключення світла при сильних морозах: що кажуть в Укренерго

Блекаути – це масштабні аварії. Але не ті, які просто лишають без світла, а взагалі не дозволяють передбачити керованість енергосистемою та паралізують окремі регіони чи навіть всю країну.

Нинішня ситуація, хоч і дуже важка, та дозволяє балансувати електрику по країні за допомогою графіків,

– пояснили у ДТЕК.

Блекаут настав в Україні 23 листопада 2022 року. Тоді майже по всій країні були проблеми:

зі світлом; мобільним зв’язком; водопостачанням; опаленням.

Ба більше, у 2022 році впала частота в енергосистемі, і через це на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист. Всі енергоблоки були автоматично виключені.

Зверніть увагу! Тоді ж тимчасово були знеструмлені більшість ТЕС та ГЕС.

Нагадаємо, що Укренерго – як оператор об’єднаної енергосистеми України – не відповідає за складання графіків та знеструмлення окремих будинків, вулиць чи населених пунктів. Про це йдеться в їхньому Telegram.

Наша роль як оператора ОЕС України полягає у визначенні того обсягу обмежень, який необхідний енергосистемі у кожен конкретний момент часу. Наприклад, під час застосування погодинних відключень саме "Укренерго" визначає, яку кількість черг у кожному регіоні треба знеструмити,

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! А от які саме це будуть черги і як загальний час вимушеного знеструмлення буде розподілений між кожною із них – це вирішує обленерго.

Що кажуть експерти?