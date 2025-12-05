Де світла по регіонах найменше?

У коментарі 24 Каналу в ДТЕК пояснили, що росіяни продовжують атакувати українську енергосистему фактично щодня. А найбільші пошкодження від цих атак припадає на прифронтові регіони, де обстрілів на сьогодні найбільше.

Відповідно стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії по регіонах досі залишаються актуальним, залежно від ситуації. Натомість їхня тривалість залежить від кількох основних чинників.

Перш за все – це стан енергосистеми після масованих обстрілів ракетами та дронами. Саме тому у східних регіонах відключення світла можуть тривати довше,

– додають в компанії.

Головною проблемою у цій ситуації є те, що через удари по об'єктах генерації електростанції не можуть виробляти достатню кількість електроенергії:

Обстріли ускладнюють передачу і розподіл електрики, через що її не можна доставити всім споживачам. Через це іноді можуть виникати ситуації, що електромережі не можуть передати ту кількість електроенергії, яку може виробити електростанція.

Крім того, ще одним важливим фактором є погодні умови. Чим нижча температура повітря – тим більше навантаження на енергосистему, бо люди активніше починають користуватися обігрівачами, тим самим збільшуючи загальне споживання електрики.

Натомість станом на 5 грудня, в Міненерго повідомляють, що внаслідок атаки Росії по енергетичних об'єктах без світла залишаються споживачі в 4-х областях, а саме: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Натомість в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та частково Кіровоградській областях застосовувалися вимушено аварійні відключення.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему,

– попросили в міністерстві.

Чи будуть планові відключення тривалі надалі?

Як спрогнозувала для 24 Каналу енергетична експертка Оксана Іщук, продовження планових відключень світла в найближчій перспективі залежатиме від того, як часто росіяни завдаватимуть ударів, і якою буде інтенсивність цих обстрілів.

Хоч наразі спостерігається тенденція на зменшення часу знеструмлень в більшій частині регіонів.

Оксана Іщук Виконавча директорка Центру глобалістики "Стратегія XXI" Попри атаки ворогу не вдається досягти головної мети – фрагментації об'єднаної енергетичної системи України і розпаду її на енергетичні острови, система цілісна і керована. Наразі всі 9 атомних блоків працюють на максимальній потужності, імпортується понад 1 000 мегаватів електроенергії з сусідніх країн.

Але принагідно пані Оксана нагадала, що ворогу вдалося розбити практично всю маневрову генерацію, яка здійснювала функцію балансування – це гідро- та теплові електростанції. Відновити її швидко не вдасться.

Цікаво, що нещодавно голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в етері телемарафону розповів, що ситуація зі світлом може покращитися після Для святого Миколая, тобто після 6 грудня, передає 24 Канал.

Через те, що аварійні та ремонтні бригади продовжують працювати безперервно й проводити відновлювальні роботи, найближчими днями світла в українських домівках стане більше.

Віталій Зайченко Очільник "Укренерго" Уже найближчим часом, якщо до Миколая, звісно, на жаль, не вдасться зробити такий подарунок, але після Миколая ми зробимо все можливе, щоби включити елементи, які були відключені.

З повернення в роботу частини генерувального обладнання, яке зараз на ремонті, очікується, що покриття споживання електроенергії стане стабільнішим, а тривалість відключень скоротиться.

Яка зараз ситуація в енергетиці країни?