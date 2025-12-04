Які наслідки атаки?
Внаслідок атаки десятки тисяч українців залишилися без електропостачання. Компанії вдалося оперативно перепідключити 9 500 родин за резервними схемами, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Однак ще 51 800 споживачів на Одещині після нічних ударів ворога тимчасово залишаються без світла.
Наразі енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки жителів регіону, однак на це знадобиться певний час.
Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу,
– наголосили в ДТЕК.
Що відомо про атаку на Одещину?
У ніч на 4 грудня Одеса зазнала масованої атаки російськими безпілотниками, розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Підрозділам ППО вдалося знищити більшу частину повітряних цілей над Одещиною, однак уникнути руйнувань все-таки не вдалося.
Пошкоджена адміністративна будівля, багатоповерхівки, що розташовані поруч з нею, та легкові автомобілі. На об'єкті енергетичної інфраструктури в місті спалахнула пожежа, проте її швидко загасили, попри повторний сигнал повітряної тривоги.
- Внаслідок атаки постраждали 7 людей, з них двох врятували із заблокованих квартир.
- Ще 33 мешканцям надали психологічну допомогу.
Одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. Іншим постраждалим медичну допомогу надано без госпіталізації,
– зазначив Кіпер.
Варто додати! Для мешканців постраждалих будинків в Одесі розгорнули пункти незламності.
Як відключають світло в Одесі 4 грудня?
Разом з тим через попередні атаки ворога 4 грудня в Одесі та області знову діють обмеження споживання електроенергії. Світло відключають за графіками стабілізаційних відключень, які передбачають кількагодинні перерви протягом доби для всіх груп споживачів.
Обмеження поширюються на всі 12 підчерг. За інформацією "Укренерго", графіки застосовуватимуть впродовж усього дня – з опівночі й до 23:59. Світло вимикатимуть залежно від навантаження на мережу.
У ДТЕК пояснили, що стабілізаційні відключення необхідні для вирівнювання навантаження між регіонами та підтримання балансу під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Енергетики закликають мешканців області раціонально споживати електроенергію.