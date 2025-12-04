Які наслідки атаки?

Внаслідок атаки десятки тисяч українців залишилися без електропостачання. Компанії вдалося оперативно перепідключити 9 500 родин за резервними схемами, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Дивіться також Росіяни вбили 6-річну дитину у Херсоні

Однак ще 51 800 споживачів на Одещині після нічних ударів ворога тимчасово залишаються без світла.

Наразі енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки жителів регіону, однак на це знадобиться певний час.

Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу,

– наголосили в ДТЕК.

Що відомо про атаку на Одещину?

У ніч на 4 грудня Одеса зазнала масованої атаки російськими безпілотниками, розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Підрозділам ППО вдалося знищити більшу частину повітряних цілей над Одещиною, однак уникнути руйнувань все-таки не вдалося.

Пошкоджена адміністративна будівля, багатоповерхівки, що розташовані поруч з нею, та легкові автомобілі. На об'єкті енергетичної інфраструктури в місті спалахнула пожежа, проте її швидко загасили, попри повторний сигнал повітряної тривоги.

Внаслідок атаки постраждали 7 людей , з них двох врятували із заблокованих квартир.

, з них двох врятували із заблокованих квартир. Ще 33 мешканцям надали психологічну допомогу.

Одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. Іншим постраждалим медичну допомогу надано без госпіталізації,

– зазначив Кіпер.

Варто додати! Для мешканців постраждалих будинків в Одесі розгорнули пункти незламності.

Як відключають світло в Одесі 4 грудня?