Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Що відомо про обстріл Херсона та області?

Д️івчинці було 6 років. Вона померла в лікарні.

Травми дитина отримала під час російського артобстрілу Дніпровського району Херсона..

Медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими. Щирі співчуття рідним та близьким,

– написав Олександр Прокудін.

Загалом за минулу добу під атакою різних видів озброєння, окрім Херсона, перебували ще 20 населених пунктів області.

Цілилися окупанти по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Зокрема, пошкоджено 4 приватні будинки, адмінбудівлю та автомобіль.

Через обстріли, окрім 6-річної дівчинки, загинули ще 2 людини, 7 – дістали поранення.

