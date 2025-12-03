Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Вілкула.
Що відомо про влучання балістики по Кривому Рогу?
Російська ракета "Іскандер-М" влучила по адмінбудівлі у Кривому Розі. Пошкоджено також багато висоток. У школі навпроти будівлі розгодтають штаб.
Відомо про трьох поранених, серед яких 3-річна дівчинка. Це також 28 річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно, і 87-річна жінка, яка перебуває у стані середньої тяжкості. Була пожежа у гаражах, її швидко ліквідували.
Місцеві повідомляють, що вибухова хвиля повибивала вікна, зокрема скла авто.
Наслідки удару по Кривому Рогу
Раніше росіяни вже били по Кривому Рогу КАБом
Російські військові атакували Кривий Ріг КАБом, який був знищений ППО. Пожежу, що виникла, вдалося погасити.
Внаслідок падіння уламків постраждало промислове підприємство. Окрім цього, одна людина зазнала поранень, але її стан не важкий.