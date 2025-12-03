Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Вилкула.
Смотрите также Ракетный удар по Днепру: в городе снова возросло количество пострадавших
Что известно о попадании баллистики по Кривому Рогу?
Российская ракета "Искандер-М" попала по админзданию в Кривом Роге. Повреждено также много высоток. В школе напротив здания размещают штаб.
Известно о трех раненых, среди которых 3-летняя девочка. Это также 28 летняя женщина, которая будет лечиться амбулаторно, и 87-летняя женщина, которая находится в состоянии средней тяжести. Был пожар в гаражах, его быстро ликвидировали.
Местные сообщают, что взрывная волна выбила окна, в частности стекла авто.
Последствия удара по Кривому Рогу
Ранее россияне уже били по Кривому Рогу КАБом
Российские военные атаковали Кривой Рог КАБом, который был уничтожен ПВО. Возникший пожар,, удалось погасить.
В результате падения обломков пострадало промышленное предприятие. Кроме этого, один человек получил ранения, но его состояние не тяжелое.