Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Вилкула.

Что известно о попадании баллистики по Кривому Рогу?

Российская ракета "Искандер-М" попала по админзданию в Кривом Роге. Повреждено также много высоток. В школе напротив здания размещают штаб.

Известно о трех раненых, среди которых 3-летняя девочка. Это также 28 летняя женщина, которая будет лечиться амбулаторно, и 87-летняя женщина, которая находится в состоянии средней тяжести. Был пожар в гаражах, его быстро ликвидировали.

Местные сообщают, что взрывная волна выбила окна, в частности стекла авто.

Последствия удара по Кривому Рогу

Ранее россияне уже били по Кривому Рогу КАБом