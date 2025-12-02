Після останніх масованих атак росіян по енергетичній інфраструктурі ситуація в українській енергосистемі залишається вразливою. Попри це зараз фіксується помітне скорочення тривалості відключень, а отже, споживачам менше вимикають світло.

На це вплинуло як високі темпи ремонтів та достатні запаси обладнання, так і повернення до роботи енергоблоків, які дозволили стабілізувати систему й дати певний резерв.

Водночас фахівці попереджають: ризики залишаються високими, а зима все одно пройде з графіками, хоч і, ймовірно, коротшими та прогнозованішими.

24 Канал дізнався, чи справді в Україні скоротили тривалість відключень світла, що сприяло стабілізації ситуації в енергосистемі, чи триватимуть відключення світла впродовж всієї зими й по скільки годин не буде світла.

Чи покращилася ситуація зі світлом в Україні?

Як розповіла для 24 Каналу енергетична експертка Олена Лапенко, зараз можна говорити про те, що тривалість відключень електроенергії зменшилася.

Серед основних причин цього – високий темп відновлювальних робіт та достатні запаси обладнання на складах, які дають змогу лагодити пошкодження швидше.

Олена Лапенко Генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Крім того, ситуація частково стабілізувалася завдяки поверненню до роботи багатьох енергоблоків і нарощенню імпорту, що дає резерв для системи.

Але експерт зауважує, що українська енергосистема все ще в умовах підвищеної вразливості та постійного ризику, але вона є значно стійкішою, ніж у перші години чи дні після атак.

З одного боку , за ці майже 4 роки повномасштабної війни багато генеруючих потужностей були зруйновані або пошкоджені, що суттєво скоротило "буфер" системи.

, за ці майже 4 роки повномасштабної війни багато генеруючих потужностей були зруйновані або пошкоджені, що суттєво скоротило "буфер" системи. З іншого – оператори навчилися діяти швидко: ремонти, резервні запаси, імпорт, екстрені заходи — все це зменшує шанси повного колапсу.

Проте стабільність як у мирний час залишається недосяжною. Наша енергосистема знаходиться в стані постійного "військового чергування", з високою чутливістю до нових атак або несприятливих погодних умов, які підвищують попит і створюють додатковий тиск,

– каже Лапенко.

Аналітик Юрій Щедрін у розмові з 24 Каналом також розповідає, що поступова стабілізація в енергосистемі спостерігається, а особливо сьогодні, 28 листопада.

Річ у тім, що майже всі атомні електростанції країни відновили свою потужність після останніх обстрілів росіян по енергосистемі.

Юрій Щедрін Керівник аналітичного напрямку в організації "Світ.UA", аналітик в Центрі розвитку міст Енергоатом заявив, що майже всі блоки АЕС працюють на повну потужність, а лише один із них поки обмежується в цьому.

За словами Щедріна, наразі в нас працює 3 великих атомних електростанції в Україні: Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська.

Часто всі АЕС одночасно не можуть працювати на повну потужність, адже вони виводяться періодично на ремонт. Попри те, тієї потужності, що є від інших АЕС вистачає для потреб населення.

Як розповіла для 24 Каналу експертка з енергетики Оксана Іщук, чи збережеться потреба у відключеннях залежатиме від частоти та інтенсивності наступних російських обстрілів.

Оксана Іщук Виконавча директорка Центру глобалістики "Стратегія XXI" Водночас зараз у більшості регіонів спостерігається тенденція зменшення часу знеструмлень, в першу чергу завдяки професійній роботі енергетиків на відновлення та швидкій заміні пошкодженого обладнання. За допомогою партнерів було накопичено певні запаси обладнання, що й дозволило швидко усунути пошкодження.

Річ у тім, що попри атаки ворогу не вдається досягти головної мети – фрагментації об'єднаної енергетичної системи та розпаду її на енергетичні острови, система цілісна і керована.

Зауважте! Наразі всі 9 атомних блоків працюють на максимальній потужності, імпортується понад 1000 мегаватів електроенергії з сусідніх країн.

Як повідомили в МАГАТЕ, минулого тижня через російські обстріли Хмельницька та Рівненська АЕС втратили підключення до однієї з 2 високовольтних ліній електропередач напругою 750 кіловольтів.

Через це 2 АЕС були вимушені знизити виробництво електроенергії – 4 з 9 реакторів зменшили свою потужність. Натомість 3 АЕС, Південноукраїнська, втратила зв'язок зі своєю високовольтною лінією електропередачі.

До цієї атаки 2 українські АЕС вже працювали 10 днів на зниженій потужності через попередні обстріли ворога по критично важливій електропідстанції.

Чи буде тривати зима з відключеннями?

Щедрін наголошує, що навіть якщо ситуація в енергосистемі покращилася, це не означає, що графіки скасують. Найімовірніше, що вони триватимуть впродовж всієї зими.

Про відмову графіків відключень казати недоречно. Якщо атомна генерація працюватиме без перешкод, як-от зараз, то можна говорити, що графіки відключень обмежать до 2 черг,

– додає пан Юрій.

Коли росіяни під час останніх масованих атак вражали об'єкти на заході країни, то під прицілом була в основному атомна генерація та лінії передач, які ведуть від АЕС.

Саме тому після того в Україні були введена доволі велика кількість черг, по 4 черги тощо.

Зараз, якщо нових обстрілів атомної генерації не буде, зокрема об'єктів передачі генерації, то можна буде говорити про зменшення тривалості відключень.

Зауважте! Однак якщо погода зміниться, стане холодніше, то відповідно, ситуація може дещо змінитися. Наприклад, якщо буде більше, як мінус 10 градусів, – буде важко. На щастя, по території України тримається доволі тепла погода.

Натомість Лапенко додає, що відключення, ймовірно, ще триватимуть у найближчі тижні, хоча є ознаки, що їхня тривалість і непослідовність зменшуються.

Очевидно, що завдяки запасам обладнання та активності ремонтних бригад можна швидше усувати пошкодження, якщо не буде нових масованих атак. Водночас ситуація може змінитись і в гіршу сторону, якщо система знову зазнає значних ударів,

– каже експертка.

За словами Олени Лапенко, ймовірність того, що можуть ввести жорсткіші відключення, відносно висока, особливо якщо відбудеться чергова масована атака на енергосистему або якщо зросте навантаження через похолодання.

Атаки виводять з ладу цілі вузли енергосистеми і її стає або складно виробити (якщо атаки по генерації), або складно передати (якщо по підстанціях чи лініях електропередач), або все разом.

Похолодання і, відповідно, збільшення споживання створює додатковий попит, який важко покрити в поточних умовах.

Навіть у мирний час до проходження осінньо-зимового періоду готувались дуже ретельно: накопичували вугілля, газ, проводили поточні ремонти енергообладнання,

– нагадує експертка.

З іншого боку, каже пані Олена, є фактори, які знижують ймовірність таких жорстких графіків: краща готовність системи, запас обладнання, гнучкі графіки (які вже є рівномірними та зрозумілими для споживачів), оперативні ремонти, імпорт.

Натомість Оксана Іщук додає, що впливатиме на запровадження більш жорстких відключень частота та інтенсивність обстрілів, а також суттєве зниження температури протягом кількох днів нижче нуля.

Чим нижча температура, тим більше споживання електроенергії, більші потреби в опаленні, відтак більший дефіцит в енергосистемі. Висока хмарність також впливає, адже зумовлює низьку ефективність роботи сонячної генерації, частка якої в енергобалансі в останні роки суттєво зросла,

– каже пані Оксана.

Скільки світла може не бути?

На думку енергетичного експерта Геннадія Рябцева, з якою він поділився з 24 Каналом, потужності лише атомних електростанцій недостатньо для того, щоб повністю покрити потреби українських споживачів, тому можна буде казати лише про скорочення тривалості відключень.

Геннадій Рябцев Енергетичний експерт, кандидат технічних наук, професор Тобто якщо було 3 – 4 черги, то тепер 1 – 2 черги (одна черга – відсутність світла орієнтовно 4 години). Плюс до цього всього варто зауважити, що ситуація у прифронтових регіонах найгірша. Йдеться насамперед про Харківську область, а також про ті, де є проблеми із живленням, зокрема Полтавська область.

Крім того, росіяни будуть продовжувати завдавати удари по критичній інфраструктурі, прогнозує Рябцев. А це означає, що змінення тривалості відключень буде постійним.

Натомість скоротити тривалість вимкнень можна шляхом впровадження введення в експлуатацію більшої кількості малих енергетичних установок, які приєднані до об'єднаної енергетичної системи.

Річ у тім, що чим більше таких установок буде в роботі та чим більш автономними будуть підсистеми, тим швидше триватиме відновлення електропостачання після ударів й тим надійнішою буде робота енергосистеми в цілому,

– пояснює пан Геннадій.

А у теперішньому випадку, пошкодження ліній передач, підстанцій тощо, одразу призводять до аварійних випадків по всьому регіону. Якби було більше малих енергетичних установок, то ситуація значно покращилася б.

Де ситуація зі світлом залишається найважчою?

Як розповіла в ефірі 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко, станом на 26 листопада, Харків та область зіткнулися з масштабними перебоями в енергосистемі після чергових російських ударів.

Наразі частина міста залишалася без води й тепла, а графіки подачі комунальних послуг доводиться змінювати майже щогодини.

А ще раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев розповідав, що прифронтові області, через те, що частіше потерпають від обстрілів, важче заживити електроенергією. Ще тиждень тому експерт зауважив, що одна із найгірших ситуацій в Харківській області.

Крім того, глава Укренерго Віталій Зайченко якось заявив, що ситуація зі світлом була важкою у всіх регіонах, які найближчі до ворога: у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Відтак в Міненерго додали, що станом на 27 листопада ворог спричинив знову локальні знеструмлення в кількох областях України. Зокрема це стосується Харківської області, де застосовані аварійні відключення. Також це торкнулося Сумської та Полтавської областей.

Як росіяни атакували енергосистему України нещодавно?