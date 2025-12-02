После последних массированных атак россиян по энергетической инфраструктуре ситуация в украинской энергосистеме остается уязвимой. Несмотря на это сейчас фиксируется заметное сокращение продолжительности отключений, а значит потребителям меньше выключают свет.

На это повлияли как высокие темпы ремонтов и достаточные запасы оборудования, так и возвращение к работе энергоблоков, которые позволили стабилизировать систему и дать определенный резерв.

В то же время специалисты предупреждают: риски остаются высокими, а зима все равно пройдет с графиками, хоть и, вероятно, более короткими и прогнозируемыми.

24 Канал узнал, действительно ли в Украине сократили продолжительность отключений света, что способствовало стабилизации ситуации в энергосистеме, будут ли продолжаться отключения света в течение всей зимы и по сколько часов не будет света.

Улучшилась ли ситуация со светом в Украине?

Как рассказала для 24 Канала энергетический эксперт Елена Лапенко, сейчас можно говорить о том, что продолжительность отключений электроэнергии уменьшилась.

Среди основных причин этого – высокий темп восстановительных работ и достаточные запасы оборудования на складах, которые позволяют чинить повреждения быстрее.

Елена Лапенко Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Кроме того, ситуация частично стабилизировалась благодаря возвращению к работе многих энергоблоков и наращиванию импорта, что дает резерв для системы.

Но эксперт отмечает, что украинская энергосистема все еще в условиях повышенной уязвимости и постоянного риска, но она значительно устойчивее, чем в первые часы или дни после атак.

С одной стороны , за эти почти 4 года полномасштабной войны много генерирующих мощностей были разрушены или повреждены, что существенно сократило "буфер" системы.

, за эти почти 4 года полномасштабной войны много генерирующих мощностей были разрушены или повреждены, что существенно сократило "буфер" системы. С другой – операторы научились действовать быстро: ремонты, резервные запасы, импорт, экстренные меры – все это уменьшает шансы полного коллапса.

Однако стабильность как в мирное время остается недостижимой. Наша энергосистема находится в состоянии постоянного "военного дежурства", с высокой чувствительностью к новым атакам или неблагоприятным погодным условиям, которые повышают спрос и создают дополнительное давление,

– говорит Лапенко.

Аналитик Юрий Щедрин в разговоре с 24 Каналом также рассказывает, что постепенная стабилизация в энергосистеме наблюдается, а особенно это было заметно 28 ноября.

Дело в том, что почти все атомные электростанции страны восстановили свою мощность после последних обстрелов россиян по энергосистеме.

Юрий Щедрин Руководитель аналитического направления в организации "Мир.UA", аналитик в Центре развития городов Энергоатом заявил, что почти все блоки АЭС работают на полную мощность, а только один из них пока ограничен в этом.

По словам Щедрина, сейчас у нас работает 3 крупных атомных электростанции в Украине: Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская.

Часто все АЭС одновременно не могут работать на полную мощность, ведь они выводятся периодически на ремонт. Несмотря на это, той мощности, что есть от других АЭС, хватает для нужд населения.

Как рассказала для 24 Канала эксперт по энергетике Оксана Ищук, сохранится ли потребность в отключениях – будет зависеть от частоты и интенсивности следующих российских обстрелов.

Оксана Ищук Исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" В то же время сейчас в большинстве регионов наблюдается тенденция уменьшения времени обесточиваний, в первую очередь благодаря профессиональной работе энергетиков на восстановление и быстрой замене поврежденного оборудования. С помощью партнеров были накоплены определенные запасы оборудования, что и позволило быстро устранить повреждения.

Дело в том, что несмотря на атаки врагу не удается достичь главной цели – фрагментации объединенной энергетической системы и распада ее на энергетические острова, система целостная и управляемая.

Заметьте! Сейчас все 9 атомных блоков работают на максимальной мощности, импортируется более 1000 мегаватт электроэнергии из соседних стран.

Как сообщили в МАГАТЭ, на прошлой неделе из-за российских обстрелов Хмельницкая и Ровенская АЭС потеряли подключение к одной из 2 высоковольтных линий электропередач напряжением 750 киловольт.

Из-за этого 2 АЭС были вынуждены снизить производство электроэнергии – 4 из 9 реакторов уменьшили свою мощность. Зато 3 АЭС, Южноукраинская, потеряла связь со своей высоковольтной линией электропередачи.

До этой атаки 2 украинские АЭС уже работали 10 дней на пониженной мощности из-за предыдущих обстрелов врага по критически важной электроподстанции.

Будет ли продолжаться зима с отключениями?

Щедрин отмечает, что даже если ситуация в энергосистеме улучшилась, это не означает, что графики отменят. Вероятнее всего, что они будут продолжаться в течение всей зимы.

Об отказе от графиков отключений говорить неуместно. Если атомная генерация будет работать без помех, как сейчас, то можно говорить, что графики отключений ограничат до 2 очередей,

– добавляет господин Юрий.

Когда россияне во время последних массированных атак поражали объекты на западе страны, то под прицелом была в основном атомная генерация и линии передач, которые ведут от АЭС.

Именно поэтому после того в Украине были введено довольно большое количество очередей, по 4 очереди и тому подобное.

Сейчас, если новых обстрелов атомной генерации не будет, в частности объектов передачи генерации, то можно будет говорить об уменьшении продолжительности отключений.

Заметьте! Однако если погода изменится, станет холоднее, то, соответственно, ситуация может несколько измениться. Например, если будет больше минус 10 градусов, – будет трудно. К счастью, на территории Украины держится довольно теплая погода.

Зато Лапенко добавляет, что отключения, вероятно, еще будут продолжаться в ближайшие недели, хотя есть признаки, что их продолжительность и непоследовательность уменьшаются.

Очевидно, что благодаря запасам оборудования и активности ремонтных бригад можно быстрее устранять повреждения, если не будет новых массированных атак. В то же время ситуация может измениться и в худшую сторону, если система снова подвергнется значительным ударам,

– говорит эксперт.

По словам Елены Лапенко, вероятность того, что могут ввести жесткие отключения, относительно высока, особенно если состоится очередная массированная атака на энергосистему или если возрастет нагрузка из-за похолодания.

Атаки выводят из строя целые узлы энергосистемы и ее становится или сложно выработать (если атаки по генерации), или сложно передать (если по подстанциям или линиям электропередач), или все вместе.

Похолодание и, соответственно, увеличение потребления создает дополнительный спрос, который трудно покрыть в текущих условиях.

Даже в мирное время к прохождению осенне-зимнего периода готовились очень тщательно: накапливали уголь, газ, проводили текущие ремонты энергооборудования,

– напоминает эксперт.

С другой стороны, говорит Елена, есть факторы, которые снижают вероятность таких жестких графиков: лучшая готовность системы, запас оборудования, гибкие графики (которые уже являются равномерными и понятными для потребителей), оперативные ремонты, импорт.

Зато Оксана Ищук добавляет, что будет влиять на введение более жестких отключений частота и интенсивность обстрелов, а также существенное снижение температуры в течение нескольких дней ниже нуля.

Чем ниже температура, тем больше потребление электроэнергии, большие потребности в отоплении, поэтому больший дефицит в энергосистеме. Высокая облачность также влияет, ведь обусловливает низкую эффективность работы солнечной генерации, доля которой в энергобалансе в последние годы существенно возросла,

– говорит госпожа Оксана.

Сколько света может не быть?

По мнению энергетического эксперта Геннадия Рябцева, которым он поделился с 24 Каналом, мощности только атомных электростанций недостаточно для того, чтобы полностью покрыть потребности украинских потребителей, поэтому можно будет говорить только о сокращении продолжительности отключений.

Геннадий Рябцев Энергетический эксперт, кандидат технических наук, профессор То есть если было 3 – 4 очереди, то теперь 1 – 2 очереди (одна очередь – отсутствие света ориентировочно 4 часа). Плюс ко всему стоит заметить, что ситуация в прифронтовых регионах хуже всего. Речь идет прежде всего о Харьковской области, а также о тех, где есть проблемы с питанием, в частности Полтавская область.

Кроме того, россияне будут продолжать наносить удары по критической инфраструктуре, прогнозирует Рябцев. А это означает, что изменение продолжительности отключений будет постоянным.

Зато сократить продолжительность отключений можно путем внедрения введения в эксплуатацию большего количества малых энергетических установок, которые присоединены к объединенной энергетической системе.

Дело в том, что чем больше таких установок будет в работе и чем более автономными будут подсистемы, тем быстрее будет продолжаться восстановление электроснабжения после ударов и тем надежнее будет работа энергосистемы в целом,

– объясняет господин Геннадий.

А в нынешнем случае, повреждения линий передач, подстанций и т.д., сразу приводят к аварийным случаям по всему региону. Если бы было больше малых энергетических установок, то ситуация значительно улучшилась бы.

Где ситуация со светом остается самой тяжелой?

Как рассказала в эфире 24 Канала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, по состоянию на 26 ноября Харьков и область столкнулись с масштабными перебоями в энергосистеме после очередных российских ударов.

Сейчас часть города оставалась без воды и тепла, а графики подачи коммунальных услуг приходится менять почти каждый час.

А еще раньше эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказывал, что прифронтовые области, из-за того, что чаще страдают от обстрелов, труднее запитать электроэнергией. Еще неделю назад эксперт отметил, что одна из худших ситуаций в Харьковской области.

Кроме того, глава Укрэнерго Виталий Зайченко как-то заявил, что ситуация со светом была тяжелой во всех регионах, которые ближе всех к врагу: в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Поэтому в Минэнерго добавили, что по состоянию на 27 ноября враг вызвал снова локальные обесточивания в нескольких областях Украины. В частности, это касается Харьковской области, где применены аварийные отключения. Также это коснулось Сумской и Полтавской областей.

Как россияне атаковали энергосистему Украины недавно?