Отключения будут действовать в регионах в течение всех суток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 28 ноября?
По данным Укрэнерго, соответствующие ограничения затронут абсолютно все области. Причиной введения отключений энергетики называют последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.
В течение 28 ноября, как отмечается, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности также будут действовать с 00:00 до 23:59.
Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в энергетике?
Сейчас самая сложная ситуация с электроэнергией наблюдается в прифронтовых и приграничных частях Украины. Речь идет о Сумах, Полтаве, Харькове, Донецкой области, которые больше всего страдают от ударов.
Несмотря на атаки, прогноз погоды свидетельствует, что можно улучшить ситуацию относительно графиков отключений света уже в ближайшее время. Но улучшение будет не во всех регионах, его трудно гарантировать прифронтовым регионам.
Отметим, что продолжительность отключений определяется возможностями передачи тока между регионами и повреждениями магистральных сетей. Энергосистема ограничена в возможностях передачи энергии на большие расстояния.