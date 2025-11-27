Отключения будут действовать в регионах в течение всех суток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также В некоторых областях ввели аварийные отключения: какая ситуация со светом в Украине 27 ноября

Как будут выключать свет 28 ноября?

По данным Укрэнерго, соответствующие ограничения затронут абсолютно все области. Причиной введения отключений энергетики называют последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В течение 28 ноября, как отмечается, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности также будут действовать с 00:00 до 23:59.

Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация в энергетике?