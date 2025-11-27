Відключення діятимуть у регіонах протягом усієї доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 28 листопада?

За даними Укренерго, відповідні обмеження зачеплять абсолютно всі області. Причиною запровадження відключень енергетики називають наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Протягом 28 листопада, як зазначається, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності також діятимуть з 00:00 до 23:59.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– ідеться у повідомленні.

Яка ситуація в енергетиці?

  • Наразі найскладніша ситуація з електроенергією спостерігається у прифронтових та прикордонних частинах України. Йдеться про Суми, Полтаву, Харків, Донецьку область, які найбільше страждають від ударів.

  • Попри атаки, прогноз погоди свідчить, що можна покращити ситуацію щодо графіків відключень світла вже найближчим часом. Але поліпшення буде не в усіх регіонах, його важко гарантувати прифронтовим регіонам.

  • Зазначимо, що тривалість відключень визначається можливостями передачі струму між регіонами та пошкодженнями магістральних мереж. Енергосистема обмежена у можливостях передачі енергії на великі відстані.