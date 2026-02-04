Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Коли ворог планує нові атаки по українській енергетиці?
Міністр енергетики розповів, що ситуація в українській енергетиці залишається дуже складною. За словами Шмигаля, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.
Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним,
– пояснив посадовець.
При цьому Денис Шмигаль повідомив, що росіяни готуються до нових атак по енергетиці найближчим тижнем.
"Посилюємо роботу з усіма партнерами щодо отримання енергетичного обладнання. Вже більш як 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму", – наголосив очільник Міненерго.
Росіяни не припиняють бити по енергетиці України
У ніч проти 4 лютого ворог знову завдав ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Відключення електроенергії були зафіксовані у Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях.
У Харкові внаслідок російської атаки 3 лютого по енергетиці та пошкодження кількох ТЕЦ було оголошено надзвичайну ситуацію. Без тепла залишились 929 об'єктів та близько 105 тисяч абонентів.
А в ДТЕК розповіли, що того дня російські військові завдали найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку 2026 року. Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів.