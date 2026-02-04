Яку допомогу українцям надає держава?

У середу, 4 лютого, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про щоденний селектор з Володимиром Зеленським, ключовими міністерствами й головами ОВА. Уряд продовжує надавати українцям всебічну підтримку під час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Дивіться також Брудна гра: що Кремль задумав під час "енергетичного перемир'я" та до чого тут Трамп

Доплати ремонтникам відновлювальних бригад

Енергетики, які цілодобово працюють над відновленням енергосистеми, отримуватимуть щомісячні доплати у розмірі 20 тисяч гривень за роботу в аварійних бригадах.

Перші нарахування надійдуть на зарплатні картки в лютому.

Адресна допомога вразливим категоріям

Разом із державними компаніями уряд забезпечує адресну допомогу людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам. Це речі, що допомагають пережити холодний період – зігрітися, залишатися на зв'язку та заряджати медичні пристрої.

Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" від Нафтогазу вже отримали мешканці Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів Києва, а також Броварів і Борисполя.

Зверніть увагу! Таку підтримку розширять, залучивши Енергоатом, Укренерго та Укргідроенерго. Додаткові "Пакунки тепла" отримають громади по всій Україні, де з електро- й теплопостачанням досі складно.

Нова програма "СвітлоДім"

Держава надає багатоквартирним будинкам від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю генераторів та іншого енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення.

Програму "СвітлоДім" можна поєднувати з іншими інструментами енергомодернізації багатоквартирних будинків, як-от із кредитами "5 – 7 – 9" на встановлення сонячних панелей, акумуляторів і гібридних інверторів.

Яку допомогу може отримати бізнес?

Підтримка для ФОПів 2 – 3 груп

Понад 9 тисяч підприємців, які працюють у соціально важливих сферах, уже подали заявки на одноразову державну допомогу – до 15 тисяч гривень – для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень. Подати заявку можна через Дію.

Кредити на генератори

Банки-партнери вже отримали понад 270 заявок на кредити під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5 – 7 – 9".

Перелік установ і умови – за посиланням.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі?

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого російські військові знову атакували енергетичну інфраструктуру в кількох областях України. Знеструмлено споживачів на Сумщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Окрім того, в усіх регіонах введено обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для споживачів. Подекуди – навіть аварійні знеструмлення.

За словами президента, досі складно в Києві. Там працюють близько 200 бригад, а понад 1 100 багатоквартирних будинків у кількох районах залишаються без опалення.