Хто отримає "Пакунок тепла"?
Ініціатива діятиме поряд із загальнонаціональними програмами підтримки громадян. Деталі в неділю, 1 лютого, розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Дивіться також Брудна гра: що Кремль задумав під час "енергетичного перемир'я" та до чого тут Трамп
"Пакунок тепла" містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв'язку й зарядити медичні пристрої.
Кабмін разом із Нафтогазом забезпечує таку адресну допомогу для вразливих категорій населення:
- маломобільних громадян;
- людей у складних життєвих обставинах;
- одиноких пенсіонерів.
Перші 10 тисяч наборів вже отримали мешканці районів Києва та області, де ситуація найскладніша. Це насамперед Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони столиці, а також Бориспіль та Бровари на Київщині.
До слова, станом на 1 лютого без тепла в Києві залишалися ще 693 будинки. Найскладніша ситуація була в Солом'янському та Печерському районах, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Що відомо про блекаут у Києві?
Нагадаємо, у суботу, 31 січня, через аварію на мережах відбулися масштабні відключення світла. Фактично стався блекаут в Україні, який охопив більшість областей.
Тоді Володимир Зеленський повідомив про технологічну аварію в мережі, перестали працювати дві лінії – між Румунією і Молдовою та на території України.
За словами президента, найскладнішою ситуація була в столиці, хоча наслідки найбільше охопили не лише її та Київщину, а й центральні регіони, Вінницьку, Чернігівську, Харківську та Сумську області.