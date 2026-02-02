Кто получит "Пакет тепла"?

Инициатива будет действовать наряду с общенациональными программами поддержки граждан. Детали в воскресенье, 1 февраля, рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

"Пакет тепла" содержит вещи, которые помогут пройти холодный период, согреться, оставаться на связи и зарядить медицинские устройства.

Кабмин вместе с Нафтогазом обеспечивает такую адресную помощь для уязвимых категорий населения:

маломобильных граждан;

людей в сложных жизненных обстоятельствах;

одиноких пенсионеров.

Первые 10 тысяч набеоров уже получили жители районов Киева и области, где ситуация самая сложная. Это прежде всего Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы столицы, а также Борисполь и Бровары на Киевщине.

К слову, по состоянию на 1 февраля без тепла в Киеве оставались еще 693 дома. Самая сложная ситуация была в Соломенском и Печерском районах, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Что известно о блэкауте в Киеве?