Сколько домов до сих пор без тепла в столице?

В Киеве почти 700 домов остается без тепла, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Как пояснил Кулеба, часть этих домов до сих пор без тепла в результате последнего российского обстрела по критической инфраструктуре.

Алексей Кулеба Министр развития общин и территорий Украины Самая сложная ситуация – в Соломенском и Печерском районах. Восстановление продолжается.

В то же время для больниц, родильных домов и опорных пунктов несокрушимости задействовано 69 мобильных котельных, чтобы обеспечить тепло. По водоснабжению и водоотводу, то оно работает по городу в штатном режиме.

Напоминаем! После российской атаки 24 января без отопления остались около 6 тысяч многоквартирных домов. А по состоянию на 26 января, без тепла до сих пор было 1,2 тысячи многоэтажек. Часть из этих домов уже в третий раз после атак врага без тепла, сообщил мэр города Виталий Кличко во время общения с журналистами.

Какую температуру передают на 1 и 2 февраля?

Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, на 1 февраля в Украине ожидают холодную погоду с температурой днем до 12 – 17 градусов мороза, а ночью – до 20 – 25 градусов мороза.

На Прикарпатье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине – ночью до 15 – 20 градусов мороза, а днем до 9 – 14 градусов мороза,

В южных областях – ночью до 9 – 14 градусов морозе, а днем до 4 – 9 градусов мороза,

Зато в Крыму и Закарпатье: ночью и днем до 1 – 6 градусов мороза. Днем на Закарпатье местами около 0 градусов.

Еще ранее в ГСЧС Украины сообщали, что первые 3 дня февраля в Украине ожидается существенное снижение температуры. В частности в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидалось, что температура может упасть до 20 – 27 градусов мороза. Зато в самом Киеве – до минус 20 – 25 градусов.

Как ситуация в энергосистеме влияет на экономику страны?