Увеличили ли импорт электроэнергии на фоне аварии в энергосистеме?
Как сообщил президент Владимир Зеленский, самые сложные последствия аварии были зафиксированы в Киеве и центральных регионах Украины, в частности в Винницкой области, на Сумщине, в Чернигове и Харькове.
Кроме того, президент добавил, что импорт электричества в таком состоянии был увеличен.
За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии, и сейчас продолжается стабилизация и восстановление обеспечения наших людей.
Несмотря на это, сложная ситуация остается в Киеве, где сохраняется значительный дефицит отопления – почти 3,5 тысячи домов до сих пор без тепла.
Зато по обеспечению водой, то в столице, по состоянию на вечер 31 января, она должна была быть у всех потребителей. Однако информацию дополнительно проверяют и держат на особом контроле, отметил Зеленский.
Напоминаем! По состоянию на 22:35 31 января, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о полном восстановлении водоснабжения для всех потребителей.
Какова ситуация в энергосистеме?
В "Укрэнерго" заявили, что сейчас ситуация в энергосистеме постепенно стабилизировалась. По состоянию на вечер 31 января, почти все блоки АЭС, которые были разгружены в результате системной аварии, вышли на свою мощность.
Критическая инфраструктура была запитана в первую очередь. В отдельных регионах остаются локальные обесточивания из-за последствий неблагоприятных погодных условий и обрывы распределительных линий в результате намерзания льда,
– сообщили в компании.
Также добавляется, что особенно сложной является ситуация в Одесской области, но аварийно-восстановительные работы продолжаются.
По состоянию на 1 февраля во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения электроэнергии. На это повлияло как последствия предыдущих российских атак, так и высокий уровень энергопотребления из-за сильных морозов.
Что известно об аварии?
В части населенных пунктов Молдовы, в частности в столице Кишиневе, было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. Как сообщается, это случилось из-за проблем в украинской энергосистеме.
В Минэнерго сообщили, что значительная часть государства была обесточена из-за технологического нарушения с одновременными отключениями двух линий. Каскадные отключения электроэнергии коснулась большинства украинских городов.
В то же время Минцифры заявили, что причиной блэкаута не была кибератака, а технологические проблемы.