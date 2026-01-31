Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Была ли кибератака причиной блэкаута?
В ведомстве подчеркнули, что аварийная ситуация в энергосистеме не связана с кибератакой. Причиной отключений стали технологические проблемы на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.
В настоящее время украинские энергетики проводят восстановительные работы, а основной задачей является стабилизация ситуации в кратчайшие сроки.
Напомним, что 31 января в Украине произошло масштабное каскадное отключение электроэнергии из-за проблем в энергосистеме. Из-за этого большая часть регионов осталась без света. В некоторых городах остается проблема с водоснабжением. В Киеве и Харькове метро курсирует с проблемами.
Владимир Зеленский уже заслушал доклады премьер-министра Украины Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля. Глава государства подчеркнул, что энергетики работают даже в сложнейших ситуациях.
Что известно о состоянии энергосистемы на данный момент?
Энергосистема Украины постепенно восстанавливает работу после масштабной аварии. В Минэнерго пояснили, что для сохранения целостности сети в некоторых областях были применены аварийные отключения.
Из-за высокого дефицита мощности такие меры остаются необходимыми, чтобы избежать повреждения оборудования. Сейчас энергетики работают над восстановлением поставок электроэнергии, уделяя первоочередное внимание критической инфраструктуре.
По оценкам экспертов, электроснабжение восстановится в течение ближайших часов, хотя в разных регионах сроки возвращения света могут отличаться. Постепенный вывод блоков атомных электростанций на нужную мощность требует определенного времени.