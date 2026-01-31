Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Дивіться також "Погасла" велика частина України: що відомо про масштабні проблеми зі світлом
Чи була кібератака причиною блекауту?
У відомстві наголосили, що аварійна ситуація в енергосистемі не пов’язана з кібератакою. Причиною відключень стали технологічні проблеми на лініях між енергосистемами України та Молдови.
Наразі українські енергетики проводять відновлювальні роботи, а основним завданням є стабілізація ситуації в найкоротший термін.
Нагадаємо, що 31 січня в Україні відбулося масштабне каскадне відключення електроенергії через проблеми в енергосистемі. Через це більша частина регіонів залишилася без світла. У деяких містах залишається проблема з водопостачанням. У Києві та Харкові метро курсує з проблемами.
Володимир Зеленський вже заслухав доповіді прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля. Глава держави наголосив, що енергетики працюють, навіть у надскладних ситуаціях.
Що відомо про стан енергосистеми станом на зараз?
Енергосистема України поступово відновлює роботу після масштабної аварії. У Міненерго пояснили, що для збереження цілісності мережі у деяких областях були застосовані аварійні відключення.
Через високий дефіцит потужності такі заходи залишаються необхідними, щоб уникнути пошкодження обладнання. Наразі енергетики працюють над відновленням постачання електроенергії, приділяючи першочергову увагу критичній інфраструктурі.
За оцінками експертів, електропостачання відновиться впродовж найближчих годин, хоча у різних регіонах терміни повернення світла можуть відрізнятися. Поступове виведення блоків атомних електростанцій на потрібну потужність потребує певного часу.