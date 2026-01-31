24 Канал зібрав головні новини про наслідки масштабного каскадного відключення електроенергії.
Зеленський відреагував на блекаут в Україні
Яка ситуація з потягами?
У Києві відсутнє водопостачання
Що стало причиною відключення?
Коли зможуть відновити світло?
Відключення світла у Молдові
У Києві та Харкові зупинилося метро
Глава держави зазначив, що аварійна ситуація в енергосистемі України сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови. Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи.
В Укрзалізниці повідомили, що ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано.
Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах – поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені.
У зв'язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах столиці. Енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі.
У Міненерго кажуть, що о 10:42 в системі відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.
Зранку 31 січня стало відомо, що в українській енергетиці сталися серйозні проблеми. Складна ситуація наразі є не тільки в Києві та Харкові, але й в більшості українських міст. Енергетики вже розпочали всі необхідні роботи. В Міненерго прогнозують, що світло можуть повернути протягом найближчих 2 – 3 годин.
У частині населених пунктів Молдови, включаючи Кишинів, зафіксували масштабне відключення електроенергії. Це сталося через несприятливі метеоумови та проблеми в українській енергосистемі.
Через перебої зі світлом у двох містах України стався збій в роботі метрополітену.
У Києві на деяких станціях зникло світло та припинили працювати ескалатори.
У метро Харкова також заявили про тимчасову зупинку руху. Об 11:31 відновили рух поїздів Хододногірсько-заводською лінією метрополітену відновили з тимчасово збільшеними інтервалами, які складають 25 – 30 хвилин.