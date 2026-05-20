Десятки тысяч семей без света: враг ударил по энергетике Одессы

Какие последствия атаки на энергетику Одессы?

В результате массированного обстрела оккупантов пострадал энергетический объект ДТЭК в Одессе, рассказали в компании.

Смотрите также Покупка электроэнергии у производителя: что Шмыгаль предлагает потребителям для энергоустойчивости зимой

В итоге в среду без света остались несколько десятков домохозяйств в городе.

На утро энергетикам уже удалось запитать часть домов. Однако на то, чтобы вернуть электроснабжение всем семьям, понадобится время.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Восстановительные работы продолжаются. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем одесситам,

– отметили в ДТЭК.

Добавим, что враг методично пытается выбить энергетику Одесской области. Только 14 мая в ДТЭК сообщили о повреждениях после удара российской армии.

Тогда, по данным Одесской ОГА, в поле зрения оккупантов оказался энергетический объект ДТЭК в Белгород-Днестровском районе. Именно он и получил повреждения.

Как следствие, и российская атака обесточила 32 населенных пункта Одесской области. Всего без электроснабжения остались более 15 тысяч потребителей. Куда еще целились оккупанты?

Кроме Одесской области, россияне минувшей ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры еще в шести регионах Украины, сообщили в Укрэнерго.

Из-за дроновых и артиллерийских обстрелов на утро частично обесточены дома украинцев:

в Днепропетровской;

Запорожской;

Донецкой;

Харьковской;

Черниговской;

и Сумской областях.

Везде работают аварийно-ремонтные бригады, где позволяют безопасные условия.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу,

– добавили в Укрэнерго.

Важно! Министерство энергетики не прогнозирует сегодня применение плановых ограничений света. Однако ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому за изменениями стоит следить на официальных каналах своего облэнерго в регионе.

Стоит ли ждать отключений в ближайшее время?

В то же время эксперты предупреждают, что летом возможны отключения света. Но они будут зависеть от интенсивности обстрелов и температуры.

В частности, эксперт Институт энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии 24 Канала предположил, что масштабные отключения света, как летом 2024 года, маловероятны, даже при аномальной жаре.

Если будет аномальная жара, то отключения могут быть, но не такими, как в 2024 году. Максимум 7 – 8 часов в сутки в пиковое время. То есть не в ночные или дневные часы, потому что днем солнечная генерация будет закрывать потребности. Если лето будет обычным, то, возможно, ограничения будут для промышленности прежде всего. Если население и будут ограничивать, то на 3 – 5 часов, – спрогнозировал специалист.

Впрочем все будет зависеть от регионов и направленности атак. По словам Корольчука, если будут обстрелы ТЭС и подстанций, тогда возможны и более длительные отключения.

А вот генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко призвал в любом случае "готовиться к худшим сценариям" летом 2026 года.

Что еще известно об атаках на энергетику?

В ночь на 13 мая российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины, нанеся удары ракетами и дронами по объектам критической инфраструктуры.

Целями также врага стали энергетические объекты, в результате чего часть потребителей в 11 областях, а также в Киеве, временно осталась без электроснабжения.

По данным Воздушных сил, этой ночью украинская ПВО уничтожила 41 ракету и 652 вражеских беспилотника различных типов.

Тогда глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что эта атака стала одной из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения России.