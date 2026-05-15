Что известно о новой модели контрактов на покупку электричества?

О том, какие изменения инициируют в Минэнерго, сообщил Денис Шмыгаль.

Министр энергетики рассказал, что Украина работает на развитие распределенной генерации. Поэтому, одно из решений – внедрение контрактов PPA (Power Purchase Agreement). Это договоры, которые напрямую заключает потребитель с поставщиком или производителем электроэнергии.

Обратите внимание! Сейчас соответствующая инициатива – на рассмотрении правительства. Окончательно ее еще не приняли.

Шмыгаль отметил, что благодаря таким изменениям бизнес и предприятия фактически смогут автономно обеспечивать себя необходимыми объемами электроэнергии. В то же время производители ресурса смогут строить мощности рядом с производствами.

Результат инициативы должен быть выгодным как для государств, так и для бизнесов. По словам Шмыгаля, так Украина получит более энергоустойчивые регионы и в целом меньшую нагрузку на единую систему энергетики. А вот предприниматели смогут работать стабильно, с прогнозируемыми ценами.

В то же время по решению Минэнерго правительство должно рассмотреть условие, по которому: ограничивать электроснабжение не будут для тех потребителей, кто обеспечивает себя минимум на 60% через покупку электричества с объектов распределенной генерации. Речь идет о времени общего дефицита мощности в стране.

Фактически это создает понятную мотивацию: для предприятий и других потребителей – активнее переходить на локальную генерацию, для отраслевого бизнеса – инвестировать в новые газопоршневые и газотурбинные установки уже сейчас,

– пояснил Шмыгаль.

Он также отметил, что сейчас основная задача – снизить риск масштабных отключений из-за повреждения сетей. То есть нужно "сделать так, чтобы электроэнергия производилась ближе к потребителю".

Что известно о долгах теплокоммунэнерго?

В Украине набирает распространение тема долгов за коммунальные услуги. Но сейчас речь идет непосредственно о предприятиях и компаниях, которые не выплатили необходимые суммы для Нафтогаза. Так, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что предприятия задолжали перед главной нефтяной компанией страны почти 150 миллиардов гривен (+90 миллиардов за 4 года).

Свириденко преодолела, что в Украине работают над разрешением ситуации. Однако основное, что нужно понимать – следующие долги затрудняют восстановление энергосистемы и работу коммунальной сферы. Особенно в период полномасштабной войны.

Об этом рассказал 24 Каналу Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований и эксперт в сфере энергетики. Он пояснил, что единственным источником поступления для любых работ у компаний энергосектора является оплата за потребленные ресурсы.

Других источников поступления средств компании не имеют. Если они отпускают электрическую энергию, а за нее не платят, это означает, что у них нет средств на ремонты, формирование резерва особо уязвимого оборудования, инженерно-техническую защиту и все, что с этим связано. Кроме того, при таких условиях никто не захочет инвестировать и устанавливать новые объекты генерации,

– говорит эксперт Геннадий Рябцев.

В то же время Михаил Свищо, аналитик рынка природного газа, рассказал, что долги достигли уровня 1990-х годов.

Эта проблема уже давно перестала быть чисто отраслевой – сегодня она непосредственно определяет, будут ли украинцы иметь тепло следующей зимой,

– подчеркнул Свищо.

Что известно о подготовке Украины к зиме 2026 – 2027 годов?

Каждая из областей Украины работает над выполнением "планов устойчивости", которые предусматривают защиту и восстановление критической инфраструктуры, энергетических объектов. Мероприятия являются ключевыми для нормального функционирования энергетики во время следующей зимы. Даже с учетом обстрелов врага.

Подготовка продолжается и в Киеве. Так, недавно из бюджета выделили 1 миллиард 250 миллионов гривен для Государственного Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Средства направят на закупку теплотехнического оборудования для построения резервной системы теплоснабжения. В частности в планах столицы выделить еще более 9 миллиардов гривен.

Правда, как рассказал для 24 Канала директор энергетических программ Центра Разумкова – Владимир Омельченко, сроки на восстановление мощностей и энергосистемы – ограничены.

"Все ТЭЦ невозможно будет за такой сжатый срок восстановить. Там, где можно отремонтировать тепловую часть ТЭЦ, нужно это сделать. Например, на Дарницкой, ТЭЦ-6, ТЭЦ-5. Но на той же Дарницкой ТЭЦ не смогут восстановить более 30%. Поэтому нужно заниматься замещением выбывших мощностей", – отметил Омельченко.

Эксперт добавил, что на полное восстановление только одной Дарницкой ТЭЦ надо 2,5 – 3 года работы и 600 – 700 миллионов евро.