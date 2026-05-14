Почему растет задолженность за электроэнергию и газ?

Долговой кризис на рынках электроэнергии и газа является системным, а его решение власть откладывает годами. Предприятия государственного коммунального сектора годами накапливают задолженность из-за разницы в тарифах. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

Разница в тарифах образуется из-за механизма ПСО, когда государство возлагает на поставщиков электроэнергии и газа специальные обязанности продавать ресурсы коммунальным предприятиям по ценам, ниже рыночных. В то же время тарифы на централизованное отопление и горячую воду для населения зафиксированы через мораторий и не покрывают реальной себестоимости услуг.

Учитывая это, предприятия не могут рассчитываться за ресурсы полностью и накапливают долги. Государство должно было бы покрывать разницу в тарифах из бюджета, однако на практике этого не происходит.

Параллельно продолжается накопление задолженности Укрэнерго перед участниками балансирующего рынка. Речь идет о компаниях, которые помогают удерживать стабильность энергосистемы. Они быстро увеличивают или уменьшают производство электроэнергии, когда в этом возникает потребность.

По мнению эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, решить проблему долгового кризиса невозможно без вмешательства Кабинета Министров невозможно без вмешательства Кабинета Министров, однако действующая власть не расценивает ее как критическую, ведь за столько лет решение не нашли.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Все усилия Укрэнерго, чтобы каким-то образом рассчитаться с долгами, которые у него есть перед участниками рынка, упираются в то, что свободных денег у оператора систем передачи нет. Так же и теплокоммунэнерго неоткуда взять свободные деньги. Потому что они же не самостоятельно определяют тарифы на централизованное теплоснабжение, этим занимаются органы местного самоуправления.

Эксперт отмечает, что со временем проблема только усугубляется, а в апреле долги выросли до очередных рекордных отметок как на рынке в газовом сегменте для теплокоммунэнерго, так и на балансирующем рынке электрической энергии.

Что известно о долгах за электроэнергию и газ?

По данным премьер-министра Украины Юлии Свириденко, во время полномасштабной войны долги теплокоммунэнерго перед Нафтогазом выросли с 60 миллиардов гривен до почти 150 миллиардов.

По данным ExPro, по состоянию на конец марта долг Укрэнерго перед участниками балансирующего рынка вырос до 30,9 миллиарда гривен, что является рекордным показателем. С начала года он увеличился на 40%.

В то же время самому Укрэнерго задолжали 46,3 миллиарда гривен. Прирост в этом году составил 9,5%.

Важно! По данным "Экономической правды", долг населения за централизованное отопление и горячую воду в Украине составляет примерно 36,7 миллиарда гривен. Основная же часть задолженности возникла из-за отсутствия компенсации разницы в тарифах и неуплату других предприятий.

Что может помочь решить проблему долгов в коммунальной сфере?

Проблему задолженности можно решить несколькими путями, считает Геннадий Рябцев. Например, нужно сократить перечень защищенных потребителей электроэнергии. Им ограничивают или отключают электроэнергию в последнюю очередь или по специальной процедуре, чтобы избежать чрезвычайной ситуации, например техногенной аварии, экологической катастрофы или остановки критических объектов.

По словам эксперта, этот список давно не пересматривали, а предприятия критической инфраструктуры в нем занимают только треть, тогда как другие – неизвестно кто. Даже если предприятия потребляют незначительные в масштабах страны объемы газа и электроэнергии, неуплата ежемесячно наращивает долги. Учитывая это, нужны новые правила формирования перечней защищенных потребителей.

Также Геннадий Рябцев отмечает необходимость конкретизировать структуру цены на газ в Украине. По его мнению, Нафтогаза стоит ввести внутренний индикатор вместо спекулятивной привязки к европейскому рынку. Этот показатель мог бы стать базовым для расчета всех цен на газ для промышленности, бизнеса, теплокоммунэнерго и других пользователей.

Сейчас газ внутренней добычи продается по цене, которую сформировало блокирование Ормузского пролива. Какая связь? Руководство группы "Нафтогаз" очень нервно относится к этому вопросу каждый раз, когда его задают: почему у нас цена привязана исключительно к внешнему рынку? Почему при этом никак не учитывается соотношение между внутренней добычей и импортом?,

– замечает Рябцев.

Эксперт заключает, что долговая проблема может негативно повлиять на стабильность энергосистемы и прохождения отопительного сезона.

Какие последствия долгового кризиса?

В условиях полномасштабной войны и атак России долги еще больше усложняют восстановление энергосистемы Украины и работу коммунальной сферы. Для этого нужны средства, а единственным источником поступлений для всех компаний энергетического сектора является оплата за потребленные ресурсы.

"Других источников поступления средств компании не имеют. Если они отпускают электрическую энергию, а за нее не платят, это означает, что у них нет средств на ремонты, формирования резерва особо уязвимого оборудования, инженерно-техническую защиту и все, что с этим связано. Кроме того, при таких условиях никто не захочет инвестировать и устанавливать новые объекты генерации", – говорит эксперт Геннадий Рябцев.

Инвестиции в энергетику потеряют привлекательность, если в конце концов новые объекты станут убыточными. Эксперт приводит пример ситуации с когенерационными установками на природном газе, которые одновременно производят электроэнергию и тепло.

С 1 апреля для большинства предприятий теплоэнерго правительство отменило льготную цену на газ для производства электроэнергии через когенерационные установки. Покупать по рыночным ценам они не могут, учитывая регуляторные ограничения, поэтому вынуждены выводить их в простой. Суммарно эти установки производили сотни мегаватт-часов электроэнергии.

Что планирует делать власть для преодоления кризиса долгов?

Как сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, для компенсации разницы в тарифах и прекращения роста долгов теплокоммунэнерго продолжается поиск решений. Известно, что власть рассматривает варианты с привлечением:

средств государственного бюджета;

помощи Европейского Союза и международных партнеров;

дивидендов других государственных компаний.

Для улучшения ситуации с долгами за электроэнергию правительство анонсировало подготовку системных решений, которые должны стабилизировать расчеты на рынке электроэнергии. Для этого планируют запустить специальный механизм поставки электроэнергии для теплокоммунэнерго, государственных шахт и водоканалов.

Также хотят изменить механизм распределения средств теплокоммунэнерго, чтобы часть платежей автоматически шла на оплату электроэнергии.