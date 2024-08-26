Об этом в интервью сообщил Вячеслав Динков, генеральный директор "Далгакиран компрессор Украина".

Льготные кредиты на когенерационные газовые установки

Предприятие и банк подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно ему украинский бизнес имеет возможность покупать энергетическое оборудование на выгодных кредитных условиях – процентная ставка от 0,01% на срок до 10 лет.

Я считаю, что такое предложение – более чем оптимистичное решение для бизнеса, чтобы получить надежное энергообеспечение с минимальными финансовыми затратами. Кстати, программа уже начала работать – на днях выдан первый кредит на газовый генератор,

– сообщил Вячеслав Динков.

Он сообщил, что сейчас завод на Киевщине работает над выполнением предзаказов, но имеет условия и оборудование для увеличения объемов производства. На производстве также есть собственный инжиниринг.

"Планируем увеличивать производство. Особое внимание сейчас уделяем когенерационным газовым установкам, планируем наращивать их производство, потому что такой тип оборудования очень актуален сейчас" – сообщил руководитель компании.

Изготовленное энергетическое оборудование также будут экспортировать. Кроме когенерационных газовых установок, речь идет о поршневых газовых компрессорах для нефтегазодобывающей отрасли, нефтехимии и пищевой промышленности.

Как сообщалось ранее, завод "Далгакиран компрессор Украина" в Белогородке Киевской области открыли в июле 2024 года. В проект было инвестировано 400 миллионов гривен. Строительство начали еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В 2023 году ООО "Далгакиран компрессор Украина" реализовало проект резервного электроснабжения для КП "Харьковводоканал". Уже более года "Харьковводоканал" не зависит от плановых и аварийных отключений электроснабжения – подача воды городу осуществляется непрерывно.