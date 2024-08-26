Про це в інтервʼю повідомив В’ячеслав Дінков, генеральний директор "Далгакиран компресор Україна".

Пільгові кредити на когенераційні газові установки

Підприємство та банк підписали меморандум про співпрацю. Відповідно до нього український бізнес має змогу купувати енергетичне обладнання на вигідних кредитних умовах – відсоткова ставка від 0,01% на термін до 10 років.

Я вважаю, що така пропозиція – більш ніж оптимістичне рішення для бізнесу, щоб отримати надійне енергозабезпечення з мінімальними фінансовими витратами. До речі, програма вже почала працювати – днями виданий перший кредит на газовий генератор,

– повідомив В’ячеслав Дінков.

Він повідомив, що наразі завод на Київщині працює над виконанням передзамовлень, але має умови та обладнання для збільшення обсягів виробництва. На виробництві також є власний інжиніринг.

"Плануємо збільшувати виробництво. Особливу увагу зараз приділяємо когенераційним газовим установкам, плануємо нарощувати їхнє виробництво, бо такий тип обладнання дуже актуальний наразі" – повідомив керівник компанії.

Виготовлене енергетичне обладнання також експортуватимуть. Окрім когенераційних газових установок, йдеться про поршневі газові компресори для нафтогазовидобувної галузі, нафтохімії та харчової промисловості.

Як повідомлялось раніше, завод "Далгакиран компресор Україна" у Білогородці на Київщині відкрили в липні 2024 року. У проєкт було інвестовано 400 мільйонів гривень. Будівництво почали ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У 2023 році ТОВ "Далгакиран компресор Україна" реалізувало проєкт резервного електропостачання для КП "Харківводоканал". Вже понад рік "Харківводоканал" не залежить від планових та аварійних відключень електропостачання – подача води місту здійснюється безперервно.