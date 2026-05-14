Чому зростає заборгованість за електроенергію та газ?

Боргова криза на ринках електроенергії та газу є системною, а її розв'язання влада відкладає роками. Підприємства державного комунального сектору роками накопичують заборгованість через різницю в тарифах. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев.

Різниця в тарифах утворюється через механізм ПСО, коли держава покладає на постачальників електроенергії та газу спеціальні обов'язки продавати ресурси комунальним підприємствам за цінами, нижчими за ринкові. Водночас тарифи на централізоване опалення та гарячу воду для населення зафіксовані через мораторій і не покривають реальної собівартості послуг.

З огляду на це, підприємства не можуть розраховуватися за ресурси повністю й накопичують борги. Держава мала б покривати різницю в тарифах із бюджету, однак на практиці цього не відбувається.

Паралельно триває накопичення заборгованості Укренерго перед учасниками балансуючого ринку. Йдеться про компанії, які допомагають утримувати стабільність енергосистеми. Вони швидко збільшують або зменшують виробництво електроенергії, коли в цьому виникає потреба.

На думку експерта з енергетики Геннадія Рябцева, розв'язати проблему боргової кризи неможливо без втручання Кабінету Міністрів, однак чинна влада не розцінює її як критичну, адже за стільки років рішення не знайшли.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Усі зусилля Укренерго, щоб якимось чином розрахуватися з боргами, які в нього є перед учасниками ринку, впираються в те, що вільних грошей в оператора систем передачі немає. Так само й теплокомуненерго немає звідки взяти вільні гроші. Тому що вони ж не самостійно визначають тарифи на централізоване теплопостачання, цим займаються органи місцевого самоврядування.

Експерт наголошує, що з часом проблема тільки поглиблюється, а у квітні борги зросли до чергових рекордних позначок як на ринку в газовому сегменті для теплокомуненерго, так і на балансуючому ринку електричної енергії.

Що відомо про борги за електроенергію та газ?

За даними прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, під час повномасштабної війни борги теплокомуненерго перед Нафтогазом зросли з 60 мільярдів гривень до майже 150 мільярдів.

За даними ExPro, станом на кінець березня борг Укренерго перед учасниками балансуючого ринку зріс до 30,9 мільярда гривень, що є рекордним показником. Від початку року він збільшився на 40%.

Водночас самому Укренерго заборгували 46,3 мільярда гривень. Приріст цього року склав 9,5%.

Важливо! За даними "Економічної правди", борг населення за централізоване опалення та гарячу воду в Україні становить приблизно 36,7 мільярда гривень. Основна ж частина заборгованості виникла через відсутність компенсації різниці в тарифах та несплату інших підприємств.

Що може допомогти вирішити проблему боргів у комунальній сфері?

Проблему заборгованості можна вирішити кількома шляхами, вважає Геннадій Рябцев. Наприклад, потрібно скоротити перелік захищених споживачів електроенергії. Їм обмежують або відключають електроенергію в останню чергу або за спеціальною процедурою, щоб уникнути надзвичайної ситуації, як-от техногенної аварії, екологічної катастрофи чи зупинки критичних об'єктів.

За словами експерта, цей список давно не переглядали, а підприємства критичної інфраструктури в ньому займають тільки третину, тоді як інші – невідомо хто. Навіть якщо підприємства споживають незначні в масштабах країни обсяги газу та електроенергії, несплата щомісяця нарощує борги. З огляду на це, потрібні нові правила формування переліків захищених споживачів.

Також Геннадій Рябцев наголошує на потребі конкретизувати структуру ціни на газ в Україні. На його думку, Нафтогазу варто запровадити внутрішній індикатор замість спекулятивної прив'язки до європейського ринку. Цей показник міг би стати базовим для розрахунку всіх цін на газ для промисловості, бізнесу, теплокомуненерго та інших користувачів.

Зараз газ внутрішнього видобутку продається за ціною, яку сформувало блокування Ормузької протоки. Який зв'язок? Керівництво групи "Нафтогаз" дуже нервово ставиться до цього запитання щоразу, коли його ставлять: чому в нас ціна прив'язана виключно до зовнішнього ринку? Чому при цьому жодним чином не враховується співвідношення між внутрішнім видобутком та імпортом?,

– зауважує Рябцев.

Експерт підсумовує, що боргова проблема може негативно вплинути на стабільність енергосистеми та проходження опалювального сезону.

Які наслідки боргової кризи?

В умовах повномасштабної війни й атак Росії борги ще більше ускладнюють відновлення енергосистеми України та роботу комунальної сфери. Для цього потрібні кошти, а єдиним джерелом надходжень для всіх компаній енергетичного сектору є сплата за спожиті ресурси.

"Інших джерел надходження коштів компанії не мають. Якщо вони відпускають електричну енергію, а за неї не платять, це означає, що в них немає коштів на ремонти, формування резерву особливо вразливого обладнання, інженерно-технічний захист і все, що з цим пов'язано. Крім того, за таких умов ніхто не захоче інвестувати й встановлювати нові об'єкти генерації", – каже експерт Геннадій Рябцев.

Інвестиції в енергетику втратять привабливість, якщо зрештою новозбудовані об'єкти стануть збитковими. Експерт наводить приклад ситуації з когенераційними установками на природному газі, які одночасно виробляють електроенергію й тепло.

З 1 квітня для більшості підприємств теплоенерго уряд скасував пільгову ціну на газ для виробництва електроенергії через когенераційні установки. Купувати за ринковими цінами вони не можуть з огляду на регуляторні обмеження, тож вимушені виводити їх у простій. Сумарно ці установки виробляли сотні мегават-годин електроенергії.

Що планує робити влада для подолання кризи боргів?

Як повідомляла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, для компенсації різниці в тарифах та припинення зростання боргів теплокомуненерго триває пошук рішень. Відомо, що влада розглядає варіанти з залученням:

коштів державного бюджету;

допомоги Європейського Союзу й міжнародних партнерів;

дивідендів інших державних компаній.

Для покращення ситуації з боргами за електроенергію уряд анонсував підготовку системних рішень, що мають стабілізувати розрахунки на ринку електроенергії. Для цього планують запустити спеціальний механізм постачання електроенергії для теплокомуненерго, державних шахт і водоканалів.

Також хочуть змінити механізм розподілу коштів теплокомуненерго, аби частина платежів автоматично йшла на оплату електроенергії.