Що зміниться у тарифах на газ?

Це відбудеться вперше з 2022 року, про що повідомили у постанові НКРЕКП.

Відповідний проєкт був схвалений на засіданні регулятора у вівторок, 5 травня.

Нові тарифи (у разі остаточного прийняття постанови) будуть діяти з 1 червня 2026 року до 31 березня 2029 року.

Очікується, що тарифи будуть такими:

на зберігання природного газу у розмірі 0,45 гривні за 1 тисячу кубометрів на добу (тут і далі без ПДВ);

на закачування природного газу – 360,02 гривні за 1 тисячу кубів на добу;

відбір природного газу – 360,02 гривні за 1 тисячу кубів на добу.

Зауважте! Тобто тарифи зростуть на 12,5%, 47,8% та 42,3% відповідно.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський прокоментував чинну ситуацію. Він нагадав, що вартість зберігання газу в українських сховищах не переглядалася з липня 2022 року.

Очевидно, що тарифи вже давно не покривають витрати на обслуговування газосховищ. Не кажучи вже про те, що ПСГ — одна з ключових цілей ворога, по яких він уже випустив під сотню ракет,

– написав Закревський.

Він додав, що після кожного обстрілу необхідні мільйони на відновлення.

Водночас ані населення країни, ані промислові споживачі зміни тарифної моделі не відчують.

Для побутових споживачів діє фіксований тариф, тому тут взагалі немає про що говорити. Для бізнесу ця зміна настільки мала, що її ніхто не помітить,

– сказав експерт.

Зверніть увагу! Встановити норму дохідності пропонують на рівні 3%, тоді як в інших сферах така норма сягає 18%.

А що з тарифами для побутових споживачів?

Газ для населення наразі не подорожчає. Компанія "Нафтогаз України" офіційно "продовжила ціни" до 30 квітня 2027 року. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Це означає. що побутові споживачі платитимуть за газ за умовами тарифного плану "Фіксований". Це 7,96 гривні за кубометр.

Що ще варто знати українцям про комунальні тарифи?

Нагадаємо, що є також новини щодо тарифу на світло. Уряд продовжив їхню дію до 31 жовтня 2026 року.

Ціна за електроенергію становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Про це повідомила Юлія Свириденко.

Зокрема у Нафтогазі повідомили, що тепер слід передавати показники за газ через застосунок "Куб". Водночас боти у GASUA у месенджерах більше недоступні. Мова йде про Телеграм та Вайбер.

Передати показники можна через сайт GASUA, особистий кабінет на сайті оператора чи SMS на номер 4647.

Для клієнтів "Газмережі" доступний чат-бот у месенджерах або за номером 0 800 303 104.